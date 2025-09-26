Becky Hill será la telonera de los conciertos de Katy Perry en Madrid y Barcelona

Los conciertos de Katy Perry en España están a la vuelta de la esquina. En apenas dos meses, la intérprete de Firework llegará a nuestro país con dos shows: el 9 de noviembre en el Palau Sant Jordi de Barcelona y en el 11 de noviembre en el Movistar Arena de Madrid. Unos espectáculos de los cuales Europa FM se constituye como radio oficial.

La artista de Dark Horse lleva siete años sin actuar en nuestro país, desde su gira Witness: The Tour. Ahora, sus conciertos llegan con una sorpresa: en sus espectáculos por España estará Becky Hill como telonera. La artista británica será la encargada de abrir los espectáculos de Katy Perry en nuestro país.

¿Quién es Becky Hill?

La artista británica comenzó su andadura por los escenarios tras su participación en la versión británica deLa Voz en el año 2012, donde interpretó en las audiciones a ciegas con Ordinary People de John Legend, con la que pasó a formar parte del equipo de Jessie J, llegando a la semifinal del concurso. A los dos años consiguió el liderar las listas del Reino Unido con su tema Gecko (Overdrive) en su colaboración con Oliver Heldens.

La artista también ha sido reconocida por sus nominaciones a los premios Brit con las que fue nominada en 2022 a las categorías Canción de año por Remember, su colaboración con David Guetta y a Mejor baile. En esta última categoría, se llevó el premio dos años consecutivos.

Su carrera se ha consolidado con tres álbumes de estudioGet To Know (2019), Only Honest On The Weekend (2021) y Believe Me Now? (2024) siendo su tema Lose Control, en colaboración con MEDUZA y Goodboys uno de sus temas más virales hasta la fecha.