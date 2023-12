¿Quién es Cami? Su edad, la enfermedad que sufre, por qué fue detenida y su último novio

Cantante, diva y superestrella.

Camila Anastasia Gallardo Montalva (27 años), conocida artísticamente como Cami, es una cantante nacida en Viña del Mar (Chile) en 1996. Desde muy joven, estuvo interesada por la música y la primera vez que pudimos verla interpretar fue con una versión de Gracias a la vida de Violeta Parra, que subió a su canal de YouTube.

Su colaboración con Antonio José (OT)

En 2015, se presentó a la primera temporada deThe Voice Chile y terminó formando parte del equipo de Luis Fonsi. Enamoró al público y logró quedar en segundo lugar, aunque rápidamente firmó con una agencia discográfica. Un año más tarde, Cami lanzaba su single debut Más de la mitad, producida por su 'padrino' Fonsi.

Una de sus primeras canciones, No es real, fue con el concursante de Operación Triunfo 2017 Antonio José, y formó parte de Rosa (2018), el disco de la artista chilena. En una entrevista reciente en Cuerpos especiales, él reveló qué pensaba de la colaboración: "Al principio no me gustaba nada. Luego nos metimos al estudio, la hicimos nuestra y funcionó un montón. A veces llegan canciones que no te mueven, pero hay que echarles cariño".

Han pasado varios años y ella ha cambiado. Tiene tres discos a sus espaldas -Rosa, Monstruo y Anastasia- y decenas de canciones con millones de reproducciones por todo el mundo. El número tres la sigue porque tiene la misma cantidad de nominaciones a los Latin Grammy, la última este 2023: Mejor canción alternativa por Anastasia.

El resto son de 2019: Mejor nuevo artista y Mejor álbum vocal pop, por su álbum debut Rosa. Además, fue nominada en los Grammy Awards 2022 a Mejor álbum latino de rock o alternativo con su segundo disco Monstruo.

Su lucha contra la ansiedad

Cami nunca ha ocultado que sufre ansiedad desde pequeña e incluso durante su audición para The Voice lo pasó muy mal, contó ella misma al visitar el programa más adelante: "El día que yo audicioné en el programa… 15 minutos antes yo estaba yéndome del canal. Cuando uno ve en el video, acá al ladito tengo marcadas las lágrimas del maquillaje".

"Me paro arriba del escenario y se me ve la carita de terror absoluto. Abro la boca para cantar y es como que me transformo en otro personaje. Es magia", explicó.

En 2019, confesó que se lo habían diagnosticado: "Hace un tiempo me diagnosticaron un cuadro depresivo ansioso y quería contarles esto, porque quiero que sepan que no son los únicos. Estoy segura que si yo me muestro tal cual soy, entre todos nos vamos a apoyar".

Su último disco, Anastasia, incluye una canción -Un lugar- en el que reflexiona sobre esta enfermedad: "Habla sobre encontrar un lugar al final que va a venir, que está ahí, que no lo veo, que todavía no puedo llegar pero llegaré, que tiene que ver con la salud mental", contó en La nación.

Fue detenida en Chile en 2021

Cami fue protagonista de la prensa latinoamericana en enero de 2021 cuando fue detenida junto a siete personas por estar en una fiesta clandestina en un hotel de Santiago de Chile. La policía acudió a la habitación al recibir varias llamadas de los vecinos quejándose del ruido. Cuando llegaron los agentes, algunos de ellos se escondieron en el baño para evitar ser arrestados.

A las horas, la cantante emitió un comunicado en el que pedía perdón por lo sucedido: "A raíz de los hechos conocidos públicamente la mañana del 31 de enero, quiero no solo asumir mi error, sino también disculparme por haber transgredido las medidas del plan Paso a Paso impulsado por el Ministerio de Salud".

Sin embargo, meses después explicó que había habido fraude en la detención porque "fue una situación asquerosamente manipulada".

"A mí se me ocurrió prender salsa, porque me encanta la salsa. Mientras bailaba salsa, sin molestar a nadie -éramos siete personas, lo cual está muy mal- vinieron a detenernos. Lo que más me lastima y lo que más me da pena, es que si son capaces de tratar a una figura pública que puede mañana denunciarlos y dejar una cagada a nivel público, no quiero imaginar cómo tratan a la gente que quizás no tienen esa plataforma a hablar", se quejó ante los medios.

Agustín Bruno, su última pareja conocida

Cami ha sido muy discreta en lo que a su vida privada se refiere. La última pareja que se le conoce es un modelo argentino llamado Agustín Bruno, al que presentó durante la pandemia por stories.

Ellos estaban muy acostumbrados a subir imágenes juntos en Instagram, aunque muchas de ellas están borradas.

No sabemos si continúan o no, pero todavía se siguen en la red social.

Cami, una auténtica estrella chilena que viene pisando muy fuerte.