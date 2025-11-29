Quién es quién en el documental 'Flores para Antonio'

Alba Flores ha puesto sus dudas y aquellas respuestas en formato audiovisual con el documental Flores para Antonio. A través de esta cinta, la actriz rinde homenaje a su padre y reconstruye su historia.

El recorrido tratando con los distintos miembros de su familia, quienes ayudan a crear ese relato del cantautor que hasta ahora Alba no tenía esclarecido. Son muchos los testimonios que participan en el documental, por lo que repasamos quién es cada una de estas personas.

Antonio Flores

Antonio Flores fue cantautor, guitarrista y actor español, hijo de la folclórica Lola Flores y hermano de Rosario y Lolita. Alba Flores es su hija. Su música mezcló rock, pop y balada con una fuerte carga emocional, convirtiéndose en una de las voces más intensas de la saga. Su figura quedó marcada tanto por su profundo vínculo con su madre como por su temprana muerte a causa de las drogas y tan solo semanas después del fallecimiento de 'La Faraona', la que dejó una huella imborrable en toda la familia Flores.

Imagen de Antonio Flores | Archivo

Alba Flores

Alba Flores es actriz española, hija de Antonio Flores y nieta directa de Lola Flores. Alcanzó reconocimiento internacional gracias a series como La Casa de Papel y Vis a vis. Ha hablado en ocasiones del peso emocional y del orgullo de pertenecer al clan Flores, especialmente respecto a su padre, a quien perdió cuando era muy joven. Y ahora marca la senda para conocer mejor al cantautor con este documental.

Qué se sabe del documental 'Flores para Antonio', el documental dirigido por Alba Flores sobre su padre | GTRES

Lolita Flores

Lolita Flores, hija de Lola Flores y hermana mayor de Antonio, es cantante, actriz y una de las figuras más queridas del panorama artístico español. Es la tía de Alba Flores. Con una sólida carrera musical que comenzó en la adolescencia, también ha destacado en teatro como actriz y en televisión como colaboradora y jurado de programas. Su relación con su hermano estuvo marcada por una fuerte complicidad fraternal y por la influencia artística de su madre, que marcó profundamente a toda la familia.

Lolita Flores | Gtres

Elena Furiase

Elena Furiase es actriz española, hija de Lolita Flores y sobrina de Antonio Flores, por lo que también es prima de Alba Flores. Se dio a conocer en la serie El Internado y desde entonces ha desarrollado una carrera en cine, teatro y televisión. Aunque se la relaciona directamente con la saga Flores, ella misma ha construido un camino propio dentro de la interpretación.

Elena Furiase da a luz a una niña, Nala, su segundo hijo junto a Gonzalo Sierra | GTRES

Guillermo Furiase

Guillermo Furiase es músico y productor, hijo de Lolita Flores y sobrino de Antonio, hermano de Elena y primo de Alba. Es una de las figuras más discretas de la familia, pero mantiene viva desde la producción la vena musical del clan.

Guillermo Furiase | GTRES

Rosario Flores

Rosario Flores es la hermana pequeña de Antonio y la tía de Alba Flores. Es una de las cantantes y compositoras más reconocidas del pop-flamenco español. Su carrera solista despegó con fuerza en los años noventa, consolidándose con un estilo que mezcla flamenco, soul y ritmos latinos. Su relación con Antonio fue muy estrecha, y su música y presencia pública siguen siendo un pilar en la continuidad del legado artístico familiar.

Los tres mejores consejos de Rosario Flores para los castings de los niños de 'La Voz Kids' | antena3.com

Lola Orellana

Lola Orellana es hija de Rosario Flores, sobrina de Antonio y prima así de Alba. Aunque ha mantenido una vida pública muy discreta, se la conoce por su interés en disciplinas creativas y por acompañar a su madre en momentos clave de su carrera. Representa la generación más joven del linaje Flores.

Pedro Antonio Lazaga

Pedro Antonio Lazaga es hijo de Rosario Flores con Pedro Lazaga Jr., lo que lo convierte en sobrino de Antonio y primo de Alba Flores. Aunque ha optado por un perfil público bajo, su vínculo paterno lo conecta también con una familia ligada al cine, mientras que por la rama materna pertenece al núcleo musical de los Flores.