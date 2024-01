Quiénes forman el grupo Mantra y cuáles eran sus planes iniciales para su canción 'Me vas a ver

"Es fresca, da buen rollo, invita a pasarlo bien, a bailar… y a pasar página también". Así definía Paula PérezMe vas a ver, la canción por la que ha sido seleccionada para participar en la tercera edición del Benidorm Fest, de donde saldrá la candidatura de España para el Festival de Eurovisión 2024. Participará en el certamen junto a Carlos Marco y Charly, sus compañeros en el grupo pop Mantra.

“Me vas a ver quemar la noche, sin final / Me vas a ver de doce a doce, bailar sin parar / Y cuando pase y ni te roce / Ya verás, que yo no te veo, ya no te veo”, dice el estribillo de este tema que habla de desamor y de despecho, pero no desde el dolor sino desde la superación. “Es una canción con la que todo el mundo puede sentirse identificado”, aseguraba Charly en RTVE, que la intención del grupo es llenar de color el escenario del festival alicantino.

Me vas a ver no nació con el propósito de participar en el proceso de selección del certamen porque sus planes solo pasaban por ser el segundo single del segundo álbum del grupo madrileño en el que ya están trabajando. “Es la continuación de El proceso, la canción que tenemos con Blas Cantó”, apunta la banda sobre el tema de su primer disco Epicentro, publicado el pasado 2 de junio.

Un experto, dos debutantes

Mantra nació hace poco más cuatro años, en 2019, cuando Carlos Marco, exmiembro de Auryn, y Paula Pérez, una talentosa cantante apadrinada por Emilio Aragón, comenzaron a componer juntos y buscaron una tercera persona para formar un grupo mixto, tendencia que últimamente no se ve mucho en el mundo de la música. Entonces apareció Charly —semifinalista de La Voz Kids con el equipo de Malú— en sus vidas y comenzaron a trabajar firmemente en el proyecto.

No te esperaba fue la primera canción que lanzaron, en enero de 2020. Después llegaron Mi Mantra:Prefiero olvidarte, un feat con Edurne; De puertas para adentro, con Funambulista; o No quiero que vuelvas, con Carlos Baute.

Y aunque en 2021 publicaron su primer EP Prólogo, en junio del pasado año cumplieron su sueño de tener su primer disco, Epicentro, que incluye colaboraciones con Blas Cantó, Paula Koops, Danny Romero, Fabio o Bombai.

Inmersos en la creación de nueva música y trabajando en su segundo disco, han tenido que interrumpir este día a día para preparar el Benidorm Fest, una noticia que les ha llenado de ilusión.

Una competición que no es del todo ajena a Carlos Marco pues el año pasado ya participó, de forma indirecta, como compositor de Flamenco, la canción con la que compitió Aritz. Además, con su anterior banda, Auryn, participó en Destino Eurovisión en 2011. Llegaron a la final pero Lucía Pérez arrebató a la boy band el sueño de representar a España en Düsseldorf 2011.

“El Benidorm ha sido una oportunidad enorme, porque estamos en un momento muy dulce y ya estamos sonando en la radio y cada vez conoce más gente a Mantra. Eurovisión sería, pues imagínate, a lo grande, es el mayor espectáculo de música de la televisión y la oportunidad de poder cantar sobre ese escenario está al alcance de muy pocos así que, si pasa, será un honor. Pero ya estamos felices con el Benidorm”, confirmaban ilusionados los cantantes que no piensan desaprovechar la oportunidad que les brinda el certamen de la ciudad alicantina.