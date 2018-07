Los Red Hot Chili Peppers se pasan a las versiones

Los Red Hot Chili Peppers no paran, hace poco ragalaban cinco canciones en un EP y ahora pasan a versionar canciones tan dispares como los Ramones o los Beach Boys en un EP nuevo que saldrá el 1 de mayo. Este nuevo lanzamiento llevará 6 canciones versionadas y se titulará We Salute You, un homenaje a una de las bandas de rock australianas más influyentes: AC/DC.

We Salute You incluye A Teenager In Love de Dion and the Belmonts, Havana Affair de los Ramones y Search & Destroy de Iggy and the Stooges grabadas en un estudio y las otras tres Everybody Knows This Is Nowhere de Neil Young, I Get Around de los Beach Boys y Suffragette City de David Bowie, en directo.

Actualmente la banda se halla de gira por Estados Unidos y Canadá, no será hasta junio cuando vuelva a Europa. En España podremos verlos el 7 de julio en Madrid dentro del festival Rock In Rio.