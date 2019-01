Rihanna, Taylor Swift o Aitana: la música que está por llegar en 2019

Si 2018 fue un año extraordinario musicalmente hablando, 2019 promete ser aún más intenso. Y es que son varias las celebrities que han confesado estar en el estudio de grabación preparando nueva música.

Y una de ellas es Rihanna. La cantante de las Barbados ha decidido calmar a sus seguidores y poner fin a tres años de silencio, anunciando que este mismo año va a lanzar su próximo álbum. Y nos ha dado la primera pista: el sonido reggae va a ser el dominante. Se ha tomado su tiempo, pero la cantante ya está en pleno work, work, work.

Pero RiRi no es la única, y es que el pasado mes de octubre Taylor Swift lanzó el bombazo mientras recogía el American Music Award al mejor álbum pop del año: daba por cerrada la etapa Reputation y confirmaba estar en el estudio preparando su siguiente álbum. Y tenemos noticias frescas: fuentes cercanas a la cantante aseguran que llegará antes de acabar el año. Esperamos que esta vez sí decida visitar nuestro país para presentar su música.

Sia y Ariana Grande son otros de los nombres propios que también suenan para este 2019. Pese a que ninguna de ellas ha confirmado que pretenda lanzar un nuevo álbum este año, varios medios norteamericanos han asegurado que ambas se encuentran encerradas en sus estudios de grabación preparando sus próximos hits, que lanzarán antes de que acabe el año. Thank U, Next. No, no nos estamos burlando de ti, es que así se va a llamar lo nuevo de Ariana Grande.

Y 2019 también va a ser un año para dejar los malos rollos aparcados. Por eso, Jennifer Lopez ha tirado de ex para producir su nuevo álbum. Y es que su próximo trabajo de estudio está dirigido por el mismísimo Marc Anthony. ¿Llegará durante este año?

Y si nos fijamos en nuestras celebrities nacionales, también hay mucha tela que cortar: Aitana va a quedarse y tiene planeado seguir rompiendo todos los récords habidos y por haber con la segunda parte de su exitoso álbum Tráiler antes de primavera; y Ana Guerra está lista para dejarnos con la boca abierta con su álbum Reflexión, y lo hará muy pronto (nosotros ya estamos chillando, pero bajito

¡Qué 2019 más bonito nos va a quedar!