Robe Iniesta, sobre la gira aplazada de Extremoduro: "Lo más sensato es que devolváis las entradas"

La gira de despedida de Extremoduro, prevista inicialmente para la primavera de 2020, se ha pospuesto en varias ocasiones como otras giras y festivales ante la imposibilidad de realizarla como estaba pensada debido a la pandemia mundial de coronavirus.

La promotora de conciertos Live Nation anunció hace unos días que las últimas fechas asignadas, para otoño de 2021, volvían a quedar aplazadas. En su comunicado, aseguraban que a pesar de que tenían nuevas fechas y recintos donde poder realizar los conciertos más adelante, no podían reprogramarlo hasta que Robe Iniesta, líder de la banda, les de su "conformidad".

De esta manera, parecía que la decisión final de dar unas nuevas fechas a la gira de despedida de Extremoduro estaba en manos de Robe, algo que el propio artista ha negado con un comunicado en la página de Facebook oficial del grupo: "Dicen en la empresa promotora y en algunos medios de comunicación que la gira de Extremoduro está en mis manos. No os lo creáis, es mentira".

"En la empresa promotora, Live Nation, están obstinados en poner fechas para 2022. Yo ya les trasladé mi decisión de no poner nuevas fechas hasta no tener la seguridad de poder llevarlas a cabo. No puedo volver a comprometerme mientras dure la pandemia y confiar, en contra de la opinión de muchos expertos, en que el año que viene se pueda llevar a cabo la gira de Extremoduro", ha continuado explicando.

Sugiere devolver las entradas

Para Robe, lo más sensato que pueden hacer las personas que adquirieron entradas para algunos de estos conciertos, es devolverlas: "Pero por fin tenemos buenas noticias: se ha abierto un plazo de devolución de veintiún días para devolver las entradas".

El cantante hacía referencia a la posibilidad que ha ofrecido Ticketmaster, distribuidora de las entradas, de pedir su reembolso en un plazo de 21 días desde el pasado cuatro de mayo a través de un formulario, cuando se anunció que la gira volvía a posponerse.

"Muchos me preguntáis qué deberíais hacer con las entradas. Os daré mi opinión. Estamos viviendo una crisis mundial que nadie sabe cómo va a acabar, por eso yo no puedo animaros a que conservéis las entradas", ha admitido con sinceridad: "Por eso creo que lo más sensato es que tengáis en cuenta este plazo de 21 días que ha abierto la empresa promotora para pedir la devolución del dinero"

Nuevo disco y gira en solitario

Por otro lado, Robe ha dejado claro que la gira con Extremoduro no es su prioridad en estos momentos. El cantante ha lanzado un álbum en solitario, Mayéutica, y está centrado en la gira de este trabajo: "Yo, estando así las cosas, no puedo hacer nada más que meterme de lleno en la próxima gira de Robe que, como dije, empezará en otoño y continuará durante todo el año que viene porque, como los aforos estarán limitados, tendremos que hacer muchos más conciertos que en una gira normal".