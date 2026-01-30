Por qué Rosalía recibió críticas por Palestina: su polémica con el diseñador Miguel Adrover

Para el evento benéfico Act X Palestine estaba prevista la asistencia de artistas como Amaia, Bad Gyal, La Zowi, Morad, Mushkaa y Oques Grasses, pero lo que nadie se esperaba era la aparición sorpresa de Rosalía.

Este evento buscaba recaudar fondos para la ayuda humanitaria en Gaza y, aunque la presencia de la cantante de La Perla fue un gesto positivo, muchas personas en redes recordaron lo que Rosalía tardó en posicionarse en contra de Israel.

Esto mismo lo criticó el diseñador Miguel Adrover, quien se negó a trabajar con ella, comenzando un señalamiento público hacia la catalana en julio de 2025. Sin embargo, Rosalía poco después salió a defenderse y posicionarse.

A continuación, te ponemos al día de toda la polémica de Rosalía y Palestina.

Un diseñador se niega a trabajar con ella

El diseñador de moda Miguel Adrover, de gran prestigio en Estados Unidos y Europa, hizo público en sus redes sociales su descontento hacia la falta de posicionamiento de Rosalía.

"Hacer 'lo correcto'… El silencio es complicidad, y aún más cuando tienes un gran altavoz donde millones de personas te escuchan cuando cantas", empezaba el diseñador en esta publicación de julio de 2025.

"Tienes la responsabilidad de usar este poder para denunciar este genocidio. Rosalía, esto no es nada personal. Te admiro por todo tu talento y por todo lo que has logrado. Y creo que eres mucho más que esos artistas que solo se dedican al espectáculo y al entretenimiento. Ahora tenemos que hacer 'lo correcto'", añadía Adrover.

Aparte de esta publicación a modo de carta pública, el diseñador compartió dos capturas de pantalla de unos correos electrónicos que demostraban su rechazo a trabajar con la española.

Sin embargo, como muchos fans compartieron en redes, Rosalía ya había mostrado su apoyo al pueblo de Palestina en octubre de 2023, mediante una historia de Instagram.

La respuesta de Rosalía

Por más que los fans trataron de demostrar que Rosalía ya se había posicionado, a pesar de su silencio desde entonces hasta 2025, las redes se llenaron de críticas constantes hacia la cantante de Reliquia.

Tres días después de la publicación de Miguel Adrover, Rosalía publicó un comunicado en sus historias de Instagram en el que compartía su "tristeza" sobre las cosas que se estaban diciendo sobre ella y asumía que todo lo que diría iba a ser "incompleto e imperfecto" por más que lo escribiese "con la mejor intención".

En este texto, la cantante se posicionó en contra del genocidio y puso el foco de atención en que ella no era la enemiga a la que señalar: "No veo cómo avergonzarnos los unos a los otros sea la mejor manera de seguir adelante en a lucha por la libertad de Palestina. Creo que el señalamiento debería direccionarse hacia arriba (hacia quienes deciden y tienen poder de acción) y no en horizontal (entre nosotros)".

Este discurso fue visto para muchos como una excusa, pues por más que ella no fuera a arreglar la situación hablando sobre ella, sí que podía hacer presión a las instituciones y ayudar a que muchas personas más se sensibilizaran con el conflicto y ayudaran como pudieran.

Sin embargo, en su texto también trató de hacer autocrítica: "En un mundo como el de hoy en día todxs vivimos en constante contradicción, yo la primera, y aunque personalmente siempre intente hacer "lo correcto", probablemente no siempre lo consiga, pero en el proceso trato de aprender y mejorar".

Por último, reconoció la insuficiencia de este comunicado "en un contexto de violencia extrema como el que está aconteciendo" y quiso transmitir su agradecimiento a todas las personas que trabajan para ayudar en esta causa.

Un poema solidario con Palestina

A principios de este 2026, cuando esta polémica se calmó y toda la fiebre de LUX había comenzado, Rosalía formó parte de un vídeo en el que varios famosos recitaban versos solidarios por Palestina y Sudán.

En el vídeo, publicado por el cantante Mustafa, participaron actores como Mark Ruffalo, Bill Skarsgård y Jeremy Allen White, y otras personalidades como Lewis Hamilton yShawn Mendes.

"Las palabras aquí son de poetas muertos de Sudán y Palestina, muchos de ellos asesinados antes de tiempo", explicó el canadiense en la descripción del vídeo. "Este es un centón que hicimos para ellos, por lo que dejaron atrás. Un centón es un poema compuesto íntegramente de versos tomados de otros poemas", añadió.

La importancia de su presencia en el evento

Después de todo lo sucedido, Rosalía se ha posicionado de forma aún más clara acudiendo por sorpresa a Act X Palestine. "Hoy especialmente es un honor subirse a este escenario. Muchas gracias por estar aquí y por invitarnos", dijo la artista en catalán durante su interpretación de La Perla en versión flamenco.