Rosalia y Billie Eilish podrían lanzar su tema ‘Lo vas a olvidar’ la semana que viene

Desde que Rosalía empezó a ser conocida fuera de nuestro país gracias a 'Malamente', Billie Eilish fue una de las primeras artistas internacionales que mostró públicamente su admiración por la española.

En febrero de 2019, un mes antes de que lanzase su debut 'when we all fall asleep, where do we go?', Billie confesó en una entrevista con Annie Mac que se había metido en el estudio con Rosalía.

La artista no dijo que ese tema fuese a estar incluido en su álbum debut, ni que fuese a salir pronto (y en esto ha tenido razón), pero aseguraba que es un tema muy 'refrescante'. Algo que confirmó Rosalía poco después publicando una imagen de las dos juntas en el estudio.

En ese momento nació el hype entre el fandom de ambas artistas por saber cómo sonaría una canción entre dos divas con estilos tan diferentes. Un año después, incluso la propia Rosalía se mostraba impaciente porque ese tema viese la luz, tal como expresó en la alfombra roja de los Grammy 2020:

Pero 2020 avanzaba y la colaboración entre Billie Eilish y Rosalía no veía la luz. Al parecer, la intérprete de 'therefore I am' se estaba retrasando en grabar su parte definitiva, tal como explicaba Rosalía en abril en un loco directo de Instagram donde hizo un karaoke y prácticamente le pedía a su compañera que la enviase ya.

Y por fin parece que Billie ha hecho su parte. O al menos eso aseguran en el foro ATRL.NET, el mismo donde se filtraron las anteriores colaboraciones de Rosalía con Bad Bunny (La noche de anoche) y The Weeknd (Blinding Lights remix), por lo que tiene cierta credibilidad.

De acuerdo con esta información, el tema llevaría por título 'Lo vas a olvidar' y vería la luz el próximo jueves 21 de enero.