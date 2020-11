De Justin Bieber a Billie Eilish: las actuaciones más destacadas de los últimos 10 años de los American Music Awards

En los últimos años, los American Music Awards se han convertido en uno de los premios más destacados del panorama musical. En la edición de este año, retransmitida este domingo de madrugada, los hogares se llenarán de música y energía con las actuaciones de 17 artistas dispuestos a dar lo mejor de sí en un espectáculo presentador por Taraji P. Henson.

Antes de esta noche tan esperada, desde Europa FM vamos a repasar los últimos 10 años de los AMAs.

AMAs 2019

La última edición de los American Music Awards del pasado 2019 tuvieron una protagonista indiscutible: Taylor Swift. Nominada como 'Artista de la Década', hizo una de las actuaciones más esterales de la noche al rendir homenaje a sus 10 años de carrera, compartiendo escenario con estrellas como Camila Cabello y Halsey.

Billie Eilish también arrasó en el escenario con una actuación explosiva de su canción 'All the good girls go to hell', que confirmó el fenómeno que ha supuesto su aparición en la industria musical.

Además, Camila Cabello y Shawn Mendes protagonizaron la actuación más comentada por su química en el escenario al interpretar su colaboración 'Señorita'. Por último, una de las estrellas de la música volvió a los escenarios. Selena Gómez interpretó 'Look at Her Now' tras un largo parón en su carrera profesional.

AMAs 2018

Taylor Swift y Camila Cabello y fueron las principales protagonistas en la edición de los American Music Awards del 2018. La primera por su espectacular interpretación de la canción 'I Did Something Bad' de su disco de éxito Reputation, y la segunda por su actuación, una de las más esperadas de la noche, donde cantó 'Consequences' acompañada de una gran orquesta y una sorprendente puesta en escena.

Ese mismo año, Panic! At The Disco rindió homenaje a Queen en una actuación en la que versionó 'Bohemian Rhapsody', coincidiendo con el estreno mundial de la película que da nombre a la canción.

Asimismo, el toque latino de la gala lo dieron Cardi B, J Balvin y Bad Bunny con su éxito internacional 'I Like It' en español.

AMAs 2017

Una de las actuaciones más famosas de la noche de los American Music Awards 2017 fue la protagonizada por Pink, ya que, desafiando a la gravedad, interpretó su éxito 'Beatiful Trauma' colgada de la pared del edificio JW Marriott durante la alfombra roja de los premios.

En la edición, la actuación más destacada vino de la mano de Christina Aguilera que, rindiendo homenaje a Whitney Houston por el 25 aniversario del estreno de 'El Guardaespaldas', interpretó varias canciones de su banda sonora considerada como la más vendida de todos los tiempos.

Por último, Selena Gómez también desempeñó una de las actuaciones más virales cuando reapareció de nuevo en un escenario tras su trasplante de riñón. La artista cantó junto con Marshmello su tema 'Wolves'.

AMAs 2016

En la edición de los American Music Awards de 2016, Drake, Justin Bieber y Ariana Grande fueron los protagonistas de la noche por hacerse con el mayor número de estatuillas. Sin embargo, Bruno Mars, Lady Gaga y John Legend les quitaron el protagonismo al interpretar, cada uno de forma impecable y con una puesta en escena impresionante, sus éxitos '24K Magic', 'Million Reason' y 'Love Me Now'.

Green Day también arrasó en esta edición de los premios con una actuación de su single 'Bang Bang' al puro estilo rock and roll.

AMAs 2015

En la edición de los American Music Awards de 2015, Jennifer López se marcó una de las actuaciones más famosas de los premios al interpretar, con una coreografía impresionante, un remix de los éxitos musicales del año.

Meghan Trainor y Charlie Puth también fueron los grandes protagonistas de la noche al cantar a dueto 'Marvin Gaye', finalizando la actuación con un buen y acalorado 'beso'.

Por último, Justin Bieber también triunfó cantando su famosa canción 'Sorry' en una actuación en la que la lluvia fue la protagonista. Y, One Direction interpretó su canción 'Perfect' por primera vez en los premios y lo hizo sin uno de sus integrantes: Zayn Malik.

AMAs 2014

Durante la gala de los American Music Awards del 2014 se vivieron algunas de las actuaciones más recordadas de los últimos años. Jessie J junto con Ariana Grande y Nicki Minaj interpretaron de forma explosiva su éxito 'Bang Bang', interactuando con el público.

Ariana Grande también se subió al escenario con The Weeknd interpretando su canción 'Love Me Harder'. Y Selena Gómez revolucionó al público y a las redes sociales al cantar, con una escenificación impresionante en la que estuvo a punto de llorar, uno de sus temas más personales: 'The Hearts Wants What It Wants'.

AMAs 2013

Miley Cyrus y 'Wrecking Ball' junto con 'Story of My Life' de One Direction fueron las actuaciones más destacadas de la gala de los AMAs del 2013.

En una interpretación espectacular a nivel vocal, Miley cantó con dolor una de las canciones más famosas del año mientras que One Direction interpretó en un escenario repleto de luz 'Story of My Life'.

Pitbull y Kesha dieron ritmo a la edición cantando a dueto sobre el escenario su canción 'Timber' mientras que, en directo desde una retransmisión en Miami, Macklemore & Ryan Lewis pusieron fin a la velada con una vibrante y espectacular actuación de 'Can't Hold Us'.

AMAs 2012

En la edición de 2012, los American Music Awards tuvieron un protagonista indiscutible: el fenómeno del 'Gangnam Style' del coreano PSY llegó a la gala pisando fuerte mientras batía récords de reproducción y descargas en todo el mundo.

Pink fue otra de las estrellas indiscutibles de la noche al escenificar con tan solo con un bailarín, uno de sus videos más famosos, su canción 'Try'.

Taylor Swift volvió a romper los escenarios con una puesta en escena impresionante al convertir el escenario de los premios en el salón de un castillo con su canción 'I Know You Were Trouble'. Por otro lado, Justin Bieber, con tan solo un taburete y un guitarrista de acompañamiento, enamoró al público interpretando sus 'As Long As You Love Me' y 'Beauty And A Beat'.

AMAs 2011

Los American Music Awards del 2011 contaron con la puesta en escena de muchos de los grandes éxitos del año. Christina Aguilera y Maroon 5 pusieron a cantar y bailar al público con su colaboración 'Move Like Jagger' igual que los americanos LMFAO que dieron una sorpresa al público cuando, en medio de la actuación de su éxito internacional 'Party Rock Anthem' se unió Justin Bieber para bailar junto a ellos la coreografía del momento.

Jennifer Lopez fue la artista femenina que más destacó en los premios por su puesta en escena de sus grandes éxitos 'Papi' y 'On The Floor'. Lo mismo ocurrió con Nicki Minaj que, acompañada de David Guetta cantó desde una plataforma en movimiento 'Turn Me On' y su hit del momento 'Super Bass'.

AMAs 2010

Los American Music Awards 2010 tuvo actuaciones estelares de los grandes artistas del momento. Por aquel entonces, Rihanna sorprendía en el escenario a ritmo de percusión y danzas tribales cantando sus éxitos 'What's My Name' y 'Only Girl' al igual que la estrella del pop Katy Perry que, en un escenario repleto de luz y efectos especiales cantaba su número uno 'Firework'.

Enrique Iglesias y Pitbull dieron ritmo a la velada con sus éxitos mundiales 'Tonight' y 'I like it' mientras que Black Eyed Peas, en una escenificación repleta de tecnología descendía por ascensores en movimiento al ritmo de 'The Time'.

Por último, un joven Justin Bieber ponía un tono más romántico a la noche interpretando su canción 'Pray' mientras dejaba al público atónito tocando el piano.