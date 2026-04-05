Así fue la noche de Letizia, Leonor y Sofía en el concierto de Rosalía: "Se lo han pasado increíble"

No cabe duda de que Rosalía es la artista española más internacional del momento, aunque también arrasa a nivel nacional. Este sábado 4 de abril, la cantante ha celebrado el cuarto y último concierto del LUX TOUR en el Movistar Arena de Madrid, y lo ha hecho con la reina Letizia, la princesa Leonor y la infanta Sofía entre el público.

Así lo ha contado en exclusiva Marta Riesco, que ha compartido una fotografía de la familia real disfrutando del concierto. "Se lo han pasado increíble", dice la periodista. "Han llegado minutos después de que comenzara el concierto y se han ido antes de que empezaran los primeros acordes de Magnolias", canción que cierra el espectáculo.

Además, la testigo ha tenido una breve conversación con la reina Letizia: "Me preguntó: '¿Eres de aquí?'. Y yo: 'No, estoy viendo el concierto con mi novio, pero la he visto y quería decirle que le admiro mucho y que tiene unas hijas monísimas'. Y me dijo: 'Bueno, ya son mayores'. Tampoco quería incordiarla tanto", cuenta esta fuente anónima.

La periodista también confirma que Letizia, Leonor y Sofía han ido acompañadas por un profesional de seguridad "majísimo y educadísimo". "Obviamente, estaban con guardaespaldas y no iban las tres solas: iban acompañadas de una amiga de la infanta Sofía", añade Riesco.

Letizia, Leonor y Sofía no han sido los únicos rostros conocidos en los conciertos de Rosalía en Madrid. Durante las cuatro noches, también han disfrutado del espectáculo Pedro Almodóvar, Leiva, Juanjo Bona, Ester Expósito, Carmen Machi, Javier Ambrossi, Eva Amaral, Hiba Abouk, Carolina Marín, Samantha Hudson, Pablo Alborán, Karla Sofía Gascón, Isabel Díaz Ayuso o Yolanda Díaz. Además, han aparecido en el confesionario cuatro famosas: Soy una pringada, Metrika, Aitana y Shannis.