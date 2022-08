Rosalía, nominada en tres categorías en los MTV Video Music Awards, ya hizo historia en 2019

Te interesa Rosalía anima al público de Brasil a cantar 'Abcdefg' y usan la F contra Bolsonaro

Este domingo 28 de agosto se entregan los MTV Video Music Awards, que reconocen los mejores vídeos musicales del año. La ceremonia arranca a las 20:00 horas en New Jersey, lo que en España se traduce a las 02:00 horas de la madrugada del lunes 29.

En esta ocasión la gala no se celebra en Nueva York porque la fiesta regresa al pabellón polideportivo Prudential Center de Newark de New Jersey. La gala, una de las principales citas del mundo de la música, vuelve por todo lo alto tras estos años de pandemia, y lo hace con las actuaciones de, entre otros, de Anitta, J Balvin, Måneskin y Nicki Minaj.

La que este año no se sube al escenario para cantar ni tiene previsto a asistir a la gala es la artista española del momento: Rosalía, que cuenta con tres nominaciones.

Inmersa en la gira de su disco MOTOMAMI, la catalana tiene previsto ese mismo día un concierto en Santiago (Chile), lo que le impide acudir a esta fiesta de la música, a pesar de tener opciones en tres categorías.

La intérprete de Despechá puede llevarse el galardón a la Mejor colaboración por el vídeo de La fama, junto a The Weeknd, a la Mejor edición por el videoclip de Saoko, y Mejor canción del verano por su éxito Bizcochito.

En la categoría de Mejor colaboración compite con Way 2 Sexy, de Drake ft. Future & Young Thug; Cold Heart (PNAU Remix), de Elton John & Dua Lipa; INDUSTRY BABY, de Lil Nas X y Jack Harlow; Sweetest Pie, de Megan Thee Stallion & Dua Lipa; One Right Now, de Post Malone & The Weeknd; y STAY, de The Kid LAROI & Justin Bieber.

Por su parte, en la categoría de Mejor edición, los competidores de Saoko son family ties, de Baby Keem & Kendrick Lamar; Get Into It (Yuh), de Doja Cat; brutal, de Olivia Rodrigo; All Too Well (10 Minute Version) (Taylor’s Version), de Taylor Swift y Take My Breath, de The Weeknd.

Rosalía ya hizo historia en 2019

Rosalía ya sabe lo que es recoger uno de estos prestigiosos premios y también es consciente de lo que significa cantar en esa gala que ven millones de personas en todo el mundo.

La cantante catalana pasó a la historia de la música en la ceremonia de 2019, cuando consiguió dos estatuillas —estaba nominada en cuatro categorías—: Mejor Vídeo Latino y Mejor Coreografía por Con altura, la canción que lanzó con J Balvin en 2019 y que en la actualidad tiene 2.000 millones de reproducciones.

Ese 27 de agosto de 2019, además, Rosalía no perdió la oportunidad de mostrar su genialidad y su talento las tres veces que la artista se subió al escenario a cantar.

Primero lo hizo para interpretar en solitario A Ningún Hombre: envuelta en una capa negra con pedrería hizo gala de su dotes vocales para el flamenco. Después, se despojó de la capa, el escenario se llenó de rosas y su grupo de bailarinas la acompañó para interpretar Yo X Ti, Tú X Mí junto a otro grande de la música latina, Ozuna. Finalmente, el decorado se iluminó con los arcos de la mezquita de Córdoba para que la artista terminase su actuación con una imponente coreografía cantando Aute Cuture.