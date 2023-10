Rosalía revela cuál es su estilismo favorito sobre el escenario

Premios, festivales, conciertos, videoclips... Una estrella como Rosalía acumula a sus espaldas una larga lista de apariciones públicas, robados y conciertos en los que su espectáculo visual ha sido analizado y compartido.

Desde que brotó con su álbum debut Los ángeles y llegaron sus primeras apariciones en público (como los Grammy Latinos de 2017), pasando por el primer Gucci que lució en un videoclip combinado con unos tacones de AliExpress, un pequeño error en la premiere de El Rey León, la ropa de calle o sus estilismos sobre el escenario y su salto al panorama internacional con Malamente y El Mal Querer, hasta hoy.

La catalana y creadora de Motomami se ha sentado a repasar su trayectoria en lo que a estilismo se refiere para la revista Vogue y, entre más de 25 looks diferentes, se ha pronunciado sobre cuál ha sido su apuesta favorita sobre el escenario.

El estilismo ganador es el traje de Palomo Spainque llevaba en el concierto del Festival Sónar (Barcelona), en 2018 y con el que aparece vestida en la imagen de apertura de este artículo. "Para mí a día de hoy sigue siendo mi look favorito que yo he llevado en el escenario. Con los flecos, que me acuerdo de que yo bailaba y se movía increíble", rememora la artista, mientras destaca: "Durante esta era hubo muchas decisiones dudosas estéticamente, pero este vestido no es una de ellas. Y me encanta Palomo, soy súper fan", ha confesado.

La intérprete de Saoko, que también ha confesado aburrirse muy rápido de la ropa y amar intercambiarse looks con sus amigas ("pero estoy aprendiendo a volver a utilizar piezas"), se ha detenido en cada imagen con la que se ha reencontrado para comentar qué opina en la actualidad de su trayectoria estética y explicar que cómo ha ido descubriendo cómo expresarse a través de la moda.

Entre todos ellos, ha destacado el que lucía en el Global Citizen Festival (Nueva York), donde la cantante llevó un traje voluminoso color crema que se quedó para siempre marcado en su memoria. "Me hacía un culo que en mi vida yo voy a tener ese culo".

Sobre los errores también se ha confesado. El estilismo de látex que llevó en la premiere de El Rey León es uno de los grandes arrepentimientos de la catalana: "De estas cosas se aprende. Evidentemente, no se volverá a repetir. La combinación es terrible, el contexto era inadecuado", ha justificado.

De su look para debutar en el cine con Dolor y Gloria, de Pedro Almodóvar, tampoco está especialmente orgullosa. "Siempre he soñado con ser Chica Almodóvar", ha confesado. Y le tocó hacer un cameo de campesina. "Yo si Pedro quiere que vuelva a una de sus películas, yo estoy aquí para cantar con un vestidazo".

