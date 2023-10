Estas son las dos canciones en las que ha estado trabajando Rosalía

Rosalía y Penélope han charlado juntas para la revista Vogue y han dejado a su paso la conversación que cualquier amante de la cultura —o simplemente mortal de la Tierra— desearía escuchar. Una conversación de icono a icono, de artista a artista, una charla entre dos amigas que se admiran y se disfrutan.

La actriz internacional y chica Almodóvar ha sido la encargada de dirigir el diálogo, que ha provocado que ambas regalen grandes reflexiones sobre su percepción del arte (tan imponente), la difícil gestión de la fama —sobre la que la catalana tiene una canción con el artista canadiense The Weeknd—, el machismo en todas las esferas de la cultura o los actuales proyectos musicales de la creadora de Motomami (Motomami disco, Motomami actitud y Motomami concepto).

Así, la intérprete de Madres Paralelas, el último largometraje de Pedro Almodóvar, ha preguntado a la cantante: "¿Y ya estás otra vez en el estudio otra vez componiendo y grabando?". A lo que Rosalía ha contestado: "He estado haciendo un par de canciones", ha revelado. "Una de ellas es una colaboración y la otra es más que nada para mantenerme siempre en contacto con mi parte de compositora", ha aclarado la artista.

A pesar de que hace unos meses confesó en un podcast tener ideas sobre su próximo proyecto, la cantante de Malamente no tiene intención de darle forma al corto plazo. "No con la pretensión de darle forma ya al proyecto. Durante la gira la energía es muy diferente, eres nómada y estás todo el día para arriba y para abajo. Y aun así, no sé cómo, conseguí hacer música. Ahora estoy intentando pasármelo bien otra vez".

Acto seguido, Penélope le ha hecho la confesión del año: "Qué ganas. Me encantaría poder estar en el estudio contigo algún día". "¡Ay, Penélope, claro, vamos a hacer algo en el estudio!", ha contestado ilusionada la catalana. "¡No! Me refiero observando el proceso", aclaraba la actriz, a lo que ella revelaba: "Tú eres una maestra. Me encantaría hacer algo contigo".

La canción que Rosalía estuvo a punto de no incluir en 'El Mal Querer'

Además de su actualización en el plano musical, Penélope y Rosalía han tenido tiempo para hablar de El Mal Querer, el segundo álbum de la catalana que la catapultó al estrellato internacional. Y todo ha sido por culpa de que las artistas se han abierto sobre lo difícil de interpretar y del poder de la música para evocar el ambiente concreto de una emoción. La cantante ha reconocido el reto interpretativo que supuso el videoclip de la canción Bagdag.

P: A mí me remueven todas tus canciones, pero hay una que tengo que estar un momento fuerte para escucharla, que es Bagdad.

R: Pues en su momento, como era una canción de construcción más pop, dudé si incluirla o no en El Mal Querer, ¿te lo puedes creer?

P: Pues a mí me parece una obra maestra, qué bien que finalmente decidieras meterla.

[...]

ROSALÍA - BAGDAD (Cap.7: Liturgia)

P: Para mí la música es el arte más poderoso que hay y también me ayuda mucho cuando estoy rodando. Muchas veces antes de una escena complicada me pongo a escuchar algo que me mande directamente a la frecuencia en la que tengo que estar para rodar. Es lo que más me ayuda.

R: Qué fuerte que digas eso, Penélope, porque justamente estaba pensando si lo usabas o no. Yo recuerdo que precisamente en el videoclip de Bagdad –que es uno de los más difíciles que he hecho– tenía que llorar mucho. Estaba todo el rato tratando de mantener un determinado estado de ánimo. En esa época escuchaba mucho a Bon Iver, que tiene unas canciones tan bonitas e intimistas que me hacían llorar enseguida. Me gusta saber que tú también lo haces.

P: Pues lo hiciste muy bien, tiene mucha verdad el vídeo. Para mí la música es como un cohete que te manda directo a una frecuencia concreta. Es lo más rápido, lo más poderoso.