Rosalía se une a Niño de Elche en 'Seguiriya Madre', un tema de flamenco puro

Niño de Elche acaba de estrenar nuevo álbum, Flamenco, un proyecto compuesto por 14 canciones donde encontramos varias colaboraciones, pero una en concreto es la que más llamó la atención cuando el cantaor anunció el tracklist del albúm: Seguiriya madre, una con colaboración Rosalía.

Esta colaboración nos transporta a los inicios de la catalana en sus trabajos El mal querer o Los ángeles, los proyectos favoritos de los fans más nostálgicos de Rosalía. Y es que el Niño de Elche es un cantaor flamenco, y ha invitado a la motomai a trastear con su género, uno que ella tanto admira y que dejó atrás con su álbum experimental.

El nombre del disco nos daba algunas pistas sobre qué podrían tratar las letras: Flamenco, mausoleo de celebración, amor y muerte, y lo hemos visto reflejado en Seguiriya Madre con Rosalía: una canción llena quejios flamencos que le cantan a lo más profundo de los sentimientos.

Niño de Elche se declaró gran fan de la intérprete de Bulerías y de su trabajo, la definió como "una artista muy liberada de las etiquetas" y dejó claro que quería colaborar con ella en una entrevista con El País: "[Lo de Rosalía] es una paradoja: cuando hacía lo que hacía, los más cercanos al flamenco decían que eso no era flamenco. Y ahora que no lo hace, que por qué no hace lo que hacía".

¿Qué significa seguiriya?

La seguiriya es uno de los más antiguos palos flamencos, y conforma la columna vertebral del género junto con la bulería y la soleá, según explica Flamenco.one. Este palo tiene un carácter trágico y sombrío, puro y hondo, y le cantan al dolor y al sufrimiento de las relaciones humanas, el amor y la muerte.