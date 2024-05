Así fue la actuación de Ryan Gosling en los Oscar 2024

‘I’m just Ken’

La ceremonia de entrega de los premios Oscar de 2024 pasará a la historia como la que dominó sin paliativos la película Oppenheimer, dirigida por Christopher Nolan, que dominó la mayoría de las categorías en las que fue nominada por la Academia.

Sin embargo, hubo un momento en el que todos las cámaras dejaron de apuntar al elenco del largometraje sobre el padre de la bomba atómica para centrarse en uno de los protagonistas de otra de las cintas más nominadas, Ryan Gosling, intérprete de excepción en su papel de Ken en Barbie.

Ataviado con un inmaculado traje rosay un sombrero negro y acompañado de Mark Ronson, rock Slash y los Kens, Ryan Gosling llevó a cabo un show que ya forma parte de la historia de las actuaciones musicales de los Oscar al ritmo de I’m Just Ken.

A pesar del rotundo éxito que tuvo el actor entre los asistentes del Dolby Theatre y los espectadores de la ceremonia, Ryan Gosling no tuvo claro desde el primer momento querer llevar a cabo este número. De hecho, en una entrevista con Jimmy Fallon en The Tonight Show aseguró que cuando le presentaron la idea su respuesta fue “100% no (...) había muchas formas de que saliese mal”, aseguró.

Un tipo familiar: sus hijas con Eva Mendes

Menos mal que finalmente recapacitó al respecto y decidió aceptar la propuesta. Un reto en el que incluso tuvieron una gran responsabilidad sus hijas, que sirvieron de motivación al actor para su actuación en los Oscar como a la hora de aceptar su papel en Barbie. “Fue el interés de mi hija por Barbie y el desinterés por Ken lo que me metió en esto, en primer lugar”, explicó en una entrevista en People.

En el caso concreto de I’m just Ken, Gosling detalló que contó con “la participación de sus pequeñas en los preparativos. “Fue muy divertido porque vinieron al ensayo general el día anterior y estaban en primera fila (...) Me dieron algunos consejos y algunas notas, todas estupendas”.

Además de las pequeñas Esmeralda Amada y Amada Lee, de nueve y siete años respectivamente, el actor estuvo acompañado de su mujer Eva Mendes. A pesar de que no figuraron juntos en la alfombra roja, cumpliendo con su tradición de no dejarse fotografiar en compañía el uno del otro, la exactriz sí que se hizo una en el camerino de los Oscar con el mismo atuendo que lució su esposo sobre el escenario.

Eso sí, Mendes no tuvo reparo en aclarar las prioridades familiares en su post de Instagram. “Has llevado a Ken hasta los Oscar. Ahora ven a casa, tenemos que llevar a los niños a la cama”, apuntó la ahora empresaria.

Junto a su amiga Emma Stone

Otro de los detalles más emotivos de la actuación de Ryan Gosling fue el momento que compartió con su amiga y compañera Emma Stone. La actriz, que se llevó su segundo Oscar a Mejor actriz por su papel en Pobres criaturas, cantó junto al canadiense unos versos de I’m just Ken, haciendo un featuring de esos que se quedan en la retina.

De hecho, durante la recogida de la estatuilla por parte de la actriz estuvo marcada por un pequeño contratiempo del que responsabilizó totalmente al Gosling. “Mi vestido se rompió. Creo que ha sucedido durante I'm Just Ken. Estoy muy segura”, explicó visiblemente emocionada mientras daba su discurso.

A pesar de todo, no pareció ser un aspecto importante para Stone, que mantiene una estupenda relación con Ryan Gosling desde que se conocieron en la comedia romántica Crazy Stupid Love y cuyo máximo apogeo se pudo observar en la gran sintonía que mostraron en La La Land.

“Es una gran persona para trabajar, porque se implica mucho en los proyectos. Me ha enseñado mucho sobre ser realmente generosa. Ni siquiera puedo imaginar cómo sería mi vida sin Ryan. Es tan especial, me emociona”, llegó a declarar la actriz en referencia a la importancia que tiene el uno para el otro.