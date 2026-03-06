Letra en español y significado de 'American Girls', la canción de Harry Styles sobre el matrimonio

Te interesa Harry Styles se confiesa sobre cómo vivió la muerte de Liam Payne y la escasez de destinos en su gira

Con el lanzamiento de su disco Kiss All The Dime. Disco, Occasionally, Harry Styles ha apostado por American Girls como el segundo sencillo tras Aperture. "Mis amigos están enamorados de las chicas americanas", repite el estribillo, pues la letra habla sobre todo lo que implica el matrimonio.

La composición reflexiona sobre aceptar los defectos de tu pareja para quererla con plenitud: "Sus dulces mentiras / Son tus tentaciones / No niegues / Sus frustraciones / Simplemente pasa tu vida / Con esas chicas americanas", dice la segunda estrofa traducida.

Harry Styles explica el significado de 'American Girls'

El propio Harry Styles ha desvelado el significado detrás de esta canción durante su entrevista con The Zane Lowe Show de Apple Music: "La canción es bastante solitaria en muchos sentidos. Vi a mis tres amigos más cercanos casarse. Y, al verlos arriesgarse para encontrar algo verdaderamente pleno, pensé: 'Estoy soltero, así que soy yo quien se está divirtiendo'. Y American Girls trata precisamente de verlos casarse, de esa magia que existe cuando encuentras a la persona adecuada y de observar lo que implica dar ese paso".

"El tiempo demostrará / Que deberías intentarlo"

En este sentido, el británico plasma sus propios deseos en la canción: "¿Cuáles son realmente las cosas que quiero en mi vida? Si estás de gira constantemente y ocupado todo el tiempo, no hay espacio para elegir de verdad. [...] No quiero ser el tipo que termina solo diciendo: 'Bueno, lo logré profesionalmente'. Quiero tener relaciones significativas, grandes amistades. Quiero una familia. Y eso me llevó a preguntarme qué debo hacer para crear el espacio que permita que todo eso ocurra".

Letra en español de 'American Girls', de Harry Styles

Justo en casa

Es el momento perfecto

Una cara que conoce

Una iluminación perfecta

Porque el tiempo demostrará

Que deberías intentarlo

Esas chicas americanas con las que pasas tu vida

-

"Te conozco desde hace años", es todo lo que he oído

Mis amigos están enamorados de las chicas americanas

Lo he visto en escenarios de todo el mundo

Mis amigos están enamorados de las chicas americanas

"Te conozco desde hace años", es todo lo que he oído

Mis amigos están enamorados de las chicas americanas

(Chicas americanas)

-

Sus dulces mentiras

Son tus tentaciones

No niegues

Sus frustraciones

Simplemente pasa tu vida

Con esas chicas americanas

-

"Te conozco desde hace años", es todo lo que he oído

Mis amigos están enamorados de las chicas americanas

Lo he visto en todas partes del mundo

Mis amigos están enamorados de las chicas americanas

Te conozco desde hace años

Chicas americanas

Chicas americanas

-

(Chicas americanas, chicas americanas)

Chicas americanas

Por todo el mundo

-

"Te conozco desde hace años", es todo lo que he oído

Mis amigos están enamorados de las chicas americanas

Lo he visto en escenarios de todo el mundo

Mis amigos están enamorados de las chicas americanas

-

Chicas americanas, chicas americanas

Chicas americanas, chicas americanas

-

Fuente: Genius