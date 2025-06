Sabrina Carpenter comparte las portadas alternativas "aprobadas por Dios" de su nuevo disco tras la polémica

'Man's best friend'

Sabrina Carpenter sabe cómo mantener el foco de atención alrededor no solo de su música, sino de toda su figura como artista. Hace apenas unos días, la artista desveló por sorpresa que estaba a punto de lanzar su nuevo álbum, Man's best friend, y la portada escogida para ilustrar el disco no podría ser más polémica.

La escogida para la imagen, con la cantante arrodillada frente a la pierna de un hombre, ha suscitado un amplio debate en torno a las implicaciones que pudiese tener la fotografía más allá de su contenido musical.

En este contexto, la autora de Espresso ha publicado una nueva portada para este nuevo álbum para algunas copias disponibles en su web. Lo ha hecho a través de su perfil oficial de Instagram, añadiendo que se trata de "una nueva portada alternativa, aprobada por Dios".

Como se puede observar, se trata de una imagen en la que Carpenter mira más allá de la cámara, mientras el hombre mira en la dirección opuesta, y otra portada con un plano más amplio en la que ella tiene una mirada de sorpresa mientras que su compañero permanece ajeno.

La fecha oficial de lanzamiento de Man's best friend se ha situado en agosto y el single adelanto Manchild acerca el sonido que habrá en la obra, con Sabrina Carpenter profundizando en el sonido pop tan característico que la ha aupado a lo más alto del pop junto a sus afiladas letras