Los saludos de los artistas por el Spotify Wrapped 2024: de Taylor Swift a Lola Índigo

Son muchos los que han estado pendientes en sus teléfonos móviles en las últimas horas. Todo ello con un mismo objetivo: ver cuáles han sido sus artistas más escuchados en Spotify. Todo ello a través de Spotify Wrapped, una campaña con la que la aplicación te ofrece un estudio minucioso de los artistas y canciones que han estado más presentes en tus playlists.

Todo ello, ha llegado a los usuarios a través de mensajes por partes de los artistas, quienes agradecen todo el apoyo recibido por parte de su público por elegir su música.

Taylor Swift

Sin duda, Taylor Swift se ha puesto la corona siendo la artista más escuchada en este año a través de esta aplicación. Es por ello que la intérprete de Cruel Summer ha querido mostrar su gratitud por el apoyo recibido. "Solo quería decir que muchas gracias por ser uno de mis mejores fans en Spotify", comenzaba diciendo la artista en su vídeo. Mencionando su paso por The Eras Tour, ha querido también agradecer a los fans que han apoyado su música a través de sus conciertos.

Un mensaje, en el que, como curiosidad, se asemeja a sus agradecimientos en 2023, cuando dio su mensaje con el mismo vestido, aunque con un plano más corto en su mensaje.

Katy Perry

También Katy Perry está de celebración. Con unas luces navideñas y el estudio de fondo, la artista de I Kissed a girl ha querido mostrar todo su cariño por el público que la ha apoyado con el lanzamiento de su nuevo álbum 143, con el que además se muestra muy emocionada por su próxima gira Lifetimes Tour.

Sabrina Carpenter

Sin duda, el 2024 ha sido un año redondo para Sabrina Carpenter, sobre todo porque su tema Espresso se ha convertido en el tema más escuchado a nivel global. "Solo quería decir gracias por todo el amor, definitivamente este ha sido uno de los años más emocionantes, especiales y esenciales de mi vida", ha declarado la artista de Please, Please, Please.

Y es que si nos fijamos en los detalles, realmente Sabrina Carpenter ha cambiado mucho en estos últimos 12 meses. También su saludo en Spotify Wrapped el año pasado, donde tal vez, no se esperaba que fuese a arrasar este año con su música.

Karol G

En lo que respecta a La Bichota, prácticamente ha compartido el mismo mensaje que el año pasado, aunque no por ello, ha sido menos gratificante.Si Antes Te Hubiera Conocidose ha convertido en todo un hit en España y no ha dudado en agradecer el apoyo fiel de su público. "Me alegra que mi música les haya acompañado a ustedes", ha confesado.

Lola Índigo

La artista de La Reina se ha coronado este año como la artista española más escuchada en nuestro país este año. Un resultado del que Lola Índigo no ha dudado en reconocer este mérito gracias a su público.

"Si estás aquí viendo este vídeo es porque he sido tu artista número 1 este año y eso significa que le has dado durísimo. Espero que el 2025 te vuelva a mandar otro vídeo así que a darle caña. Gracias por escuchar mi música", ha manifestado la artista granadina.

Rauw Alejandro

Otro de los artistas que son sinónimo de éxito en el panorama musical latino es Rauw Alejandro. En comparación con su saludo del año pasado, donde aparecía con un aspecto más casual, el artista puertorriqueño ha lanzado su mensaje de agradecimiento con un estilismo más formal. "Gracias por dejarme acompañarte en esos momentos de tu vida, estoy contento, gracias por inspirarme a hacer siempre música (...) Disfruten Cosa Nuestra...", ha expresado el artista de Santa.

Bad Gyal

Tras un 2024 increíble, lleno de música y lanzamientos como su disco La Joiay su posterior documental, la artista de Fiebre no ha dudado en mostrar todo el aprecio de su público por su música: "Hola bebés, quería agradeceros todo el amor que me habéis mostrado este 2024, agradezco mucho sentiros tan cerca. Ha sido un año increíble. He cumplido un montón de sueños y ha sido a vuestro lado".

Olivia Rodrigo

Después de una gira por medio mundo, la artista de Vampire también ha tenido palabras de agradecimiento hacia su público por el cariño recibido.