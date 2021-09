Los seis cantantes que ha incluido la revista 'Time' en la lista de las 100 personas más influyentes de 2021

Desde pioneros, líderes y titanes hasta artistas, innovadores e íconos. La revista estadounidense Time ha publicado este miércoles la lista de los 100 personajes más influyentes de 2021, en la que coloca a seis conocidos cantantes.

La selección la encabezan Meghan Markle y el príncipe Harry, la duquesa y el duque de Sussex, de los que escribe el chef español José Andrés.

Ellos entran en el grupo de Iconos, que también ocupan Britney Spears y Dolly Parton. Billie Eilish ocupa la primera posición en la lista de Pioneros, mientras que el resto forman parte del apartado de artistas.

Billie Eilish

Billie Eilish, uno de los 100 personajes más influyentes del año según la revista 'Time'. // Getty Images

El artículo de Billie Eilish lo escribe la rapera Megan Thee Stallion, quien destaca que la cantante de Happier Than Ever "es un alma única, con una voz, un estilo y una actitud totalmente propios". "Ella es un espíritu raro que habla desde su corazón sin pretensiones", escribe

Lil Nas X

Lil Nas X, seleccionado por la revista 'Time' como uno de los personajes más influyentes del año. // Getty Images

De Lil Nas X, que este viernes presenta su disco Montero, escribe el rapero Kid Cudi: "Tener a un hombre gay en el hip-hop haciendo lo suyo, aplastando récords, eso es enorme para nosotros y para la excelencia negra. La forma en que no teme hacer que la gente se sienta incómoda es muy rock 'n' roll. Es una verdadera estrella de rock".

Bad Bunny

Bad Bunny, en la lista 'Time' de los personajes más influyente de 2021 // Getty Images

Del trapero puertorriqueño Bad Bunny, el artista más escuchado en Spotify, escribe el colombiano J. Balvin y de él asegura: "Es un artista, punto. Un verdadero artista. Ahora está en su apogeo, llevando la cultura latina a otro nivel".

Britney Spears

Britney Spears es uno de los personajes más influyentes de 2021 // Getty Images

El artículo de Britney Spears lo escribe Paris Hilton, quien asegura que "a pesar de la oscuridad que ha rodeado su vida, Britney personifica la alegría y comparte la luz de su hermoso corazón, por siempre la superestrella".

Kane Brown

El cantante Kane Brown es otro de los seleccionados por la revista 'Time' // Getty Images

El artículo de Kane Brown lo firma Darius Rucker, que defiende que "es muy relajado y no se toma a sí mismo demasiado en serio, pero también se preocupa por su oficio y por otras personas". "Su habilidad vocal simplemente te deja boquiabierto", asegura.

Dolly Parton

Dolly Parton, en la selección de la revista Time // Getty Images

El artículo de Dolly Parton lo escribe la cantante y actriz Miley Cyrus que muestra su total admiración hacia la artista country: "¿Alguna vez has conocido a alguien que no ame a Dolly Parton? Yo nunca. Dolly no solo es mi ídolo por su incomparable carrera, también es mi modelo a seguir por su firme moral y valores. En su esencia, ella es la definición de humanitaria. También es la contradicción de caminar más impecablemente decidida del mundo, ya que ha desarrollado su aspecto icónico después de haber sido inspirada por el vagabundo de la ciudad. Ahora se la conoce como una figura santa, incluso divina".