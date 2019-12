Selena Gomez sorprende confesando cómo fue la primera vez que 'ensució los pantalones'

tDurante una entrevista a una cadena británica, Selena Gomez ha hablado de una curiosa (y embarazosa) situación que vivió cuando asistía a un concierto de su amigo Ed Sheeran en el Hollywood Bowl, uno de los pabellones más importantes en California, en Estados Unidos.

“Había demasiado tráfico y yo estaba un poco incómoda, digamos, en la zona de ahí abajo, así que sólo diré que fue la primera vez que ensucié mis pantalones un poco”, comentaba la cantante de 'Lose You To Love Me', que relataba así cómo de pronto empezó a sentirse un "poco rara".

“Estaba muy emocionada y no me quería ir, así que sólo me puse un pequeño suéter para poder quedarme en el concierto”, aseguraba entre risas Selena Gómez, ante la mirada atónita de los locutores, sorprendidos por la naturalidad de la artista, que normalmente se muestra muy reservada.

Selena Gomez y Ed Sheeran se conocieron en 2013, a través de Taylor Swift, y rápidamente se hicieron amigos. Tanto es así, que algunos medios especulaban con la posibilidad de que fueran algo más que eso, allá por el 2015, pero nunca se confirmó nada entre ellos.

NUEVO ÁLBUM EN 2020

Cuatro años después de Revival, Selena Gomez ha anunciado nuevo álbum para el 10 de enero: RARE, que incluirá su reciente single 'Lose You To Love Me' y dos sorprendentes colaboraciones, una con 6LACK y la otra con Kid Cudi.

Además, la ha dado a conocer también el listado de canciones y colaboraciones de este esperado nuevo trabajo:

1. 'Lose You To Love Me'

2. 'Look At Her Now'

3. 'Rare'

4. 'Dance Again'

5. 'Ring'

6. 'Vulnerable'

7. 'People You Know'

8. 'Let Me Get There'

9. 'Crowded Room' (feat. 6LACK)

10. 'Kinda Crazy'

11. 'FUN'

12. 'Cut You Off'

13. 'A Sweet Place' (feat. Kid Cudi)

RARE podrá adquirirse en diversos formatos físicos: CD estándar, box set con fotos personalizadas y vinilo.

El primer single de este álbum es 'Lose You To Love Me', canción que marca un antes y un después en la trayectoria de la artista. Con esta balada intimista, Selena Gomez nos muestra en primera persona las fases de una ruptura sentimental, para acabar dando un adiós definitivo a un capítulo que da por cerrado: "And now it's goodbye, it's goodbye for us".

ATAQUE DE PÁNICO EN LOS AMAS

Selena Gomez sufrió un ataque de pánico antes de actuar en los American Music Awards 2019. Una fuente cercana a la cantante, asegura que Selena Gomez sufrió el ataque antes de subirse al escenario, arrancando la gala con una accidentada actuación en la que llegó a desafinar, en la que interpretó sus nuevos temas 'Lose You To Love Me' y 'Look At Her Now'. En el primero, la artista rompe con un tormentoso pasado amoroso; y en el segundo, recupera ese amor propio que nunca debió perder.

Sin embargo, los nervios lograron dominar a Selena, provocando que la cantante llegase a desafinar:

Era su primera actuación en directo en dos años. "Selena definitivamente tuvo ansiedad y un ataque de pánico antes de salir, y puso mucha presión sobre sí misma", apuntaba una fuente a E! Entertainment Television.

Aun así, sus fans le han brindado su apoyo en las redes sociales, y una de las imágenes más virales de la noche fueron los aplausos y gritos de Taylor Swift y Halsey entre el público mientras Gomez actuaba:

"Se siente bien estar de vuelta. Gracias a todo mi equipo y a mis fans por estar conmigo. Todo esto es para vosotros y por vosotros. Emocionada por este nuevo capítulo", escribió Selena en sus redes sociales.

La cantante lleva unos años sumergida en una espiral de inseguridades, estrés y ansiedad que la han impedido continuar su carrera con total normalidad.