Selena Gomez anuncia el título y la portada de su nuevo álbum

Cuatro años después de 'Revival' , Selena Gomez presentará nuevo álbum el próximo 10 de enero . La cantante ha desvelado que este trabajo discográfico se titulará 'RARE' , incluirá su reciente single 'Lose You To Love Me' y dos sorprendentes colaboraciones, una con 6LACK y la otra con Kid Cudi .

Selena Gomez ha adelantado la Navidad y ha hecho un regalo a sus fans, anunciado que el próximo 10 de enero saldrá a la venta su nuevo álbum.

Además, la cantante ha desvelado que el disco se titulará RARE y también ha dado a conocer el listado de canciones y colaboraciones.

1. 'Lose You To Love Me'

2. 'Look At Her Now'

3. 'Rare'

4. 'Dance Again'

5. 'Ring'

6. 'Vulnerable'

7. 'People You Know'

8. 'Let Me Get There'

9. 'Crowded Room' (feat. 6LACK)

10. 'Kinda Crazy'

11. 'FUN'

12. 'Cut You Off'

13. 'A Sweet Place' (feat. Kid Cudi)

RARE podrá adquirirse en diversos formatos físicos: CD estándar, box set con fotos personalizadas y vinilo.

El primer single de este álbum es 'Lose You To Love Me', canción que marca un antes y un después en la trayectoria de la artista. Con esta balada intimista, Selena Gomez nos muestra en primera persona las fases de una ruptura sentimental, para acabar dando un adiós definitivo a un capítulo que da por cerrado: "And now it's goodbye, it's goodbye for us".