Taylor Swift triunfa en los American Music Awards y le arrebata un récord a Michael Jackson

El Teatro Microsoft de Los Ángeles acogió la entrega de los galardones AMAs 2019, que sirven como antesala de los prestigiosos Grammy, aunque en lugar de votarse por los expertos de la música los premios los determinan una encuesta popular dirigida a consumidores de música.

TAYLOR SWIFT: ARTISTA DE LA DÉCADA Y LE ARREBATA UN RÉCORD A MICHAEL JACKSON

Taylor Swift fue la gran protagonista de la noche con el homenaje a sus 10 años de trayectoria siendo nombrada "Artista de la Década" (2010-2020), título que comparte con iconos del mundo de la música como Michael Jackson (1980), Stevie Wonder (1970), The Beatles (1960) o Elvis Presley (1950)

Además, la estadounidense se llevó 5 galardones: el ya mencionado 'Artista del año' y los premios a 'Vídeo musical favorito' por You Need to Calm Down, 'Cantante pop favorita', 'Artista favorito adulto-contemporáneo' y 'Álbum pop favorito' por Lover.

Pero eso no fue todo, también batió el récord del propio Michael Jackson como la persona más premiada de la historia de los AMAs, al sumar un total de 29 galardones a lo largo de su carrera, por encima de los 24 que obtuvo el "rey del pop".

El gran homenaje de Swift llegó después de un año que ella misma calificó de "complicado" sobre el escenario, ya que perdió los derechos de sus primeras grabaciones cuando dos empresarios compraron su antigua discográfica, algo que impedía a la cantante interpretar hoy sus mayores éxitos hasta que ambas partes lograron un acuerdo.

BILLIE EILISH CONFIRMA SU FENÓMENO ANTES DE COMPETIR CONTRA ROSALÍA

Otra gran protagonista de la noche fue Billie Eilish. Con 17 años y un único álbum, la artista se llevó a casa los premios a 'Mejor Artista Alternativo' y 'Mejor Artista Nuevo', confirmando el fenómeno que ha supuesto su aparición en el industria musical.

Eilish celebró su debut discográfico When We Fall Sleep, Where Do We Go?, que también está nominado al álbum del año en los Grammy, nominación que comparte con Rosalíanominación que comparte con Rosalía, otra de las artistas que ha revolucionado el panorama musical y con la que guarda una buena relación, como nos han hecho ver más de una vez en redes sociales.

Otros triunfadores de la noche fueron Post Malone, que se llevó el premio a 'Mejor Álbum de rap/hip hop' por Hollywood’s Bleeding; Camila Cabello y Shawn Mendes ganaron la 'Colaboración del Año' por su hit 'Señorita'; la 'Gira del Año' fue a parar a la banda surcoreana BTS que también se llevó el premio a 'Mejor grupo de Pop/Rock'; mientras que Khalid se llevó el galardón a 'Mejor Artista Masculino de Pop/Rock'.

👉 Consulta la lista de los ganadores de los AMAs 2019

Cardi B se hizo con el premio 'Mejor Artista de rap/hip hop', Beyoncé a la 'Mejor Artista Femenina de Soul/R&B'; el mismo premio en la categoría masculina fue para Bruno Mars; o J Balvin que se alzó con el AMAs a 'Mejor Artista Latino'.

También destacó la presencia de Selena Gomez, que abrió la gala con su actuación presentando los adelantos de su próximo disco con 'Look at her now' , lo que supondrá su regreso a la música tras un largo parón.