Selena Gomez sufrió un ataque de pánico antes de actuar en los American Music Awards 2019

Una vez más, la presión puede con Selena Gomez. La cantante lleva unos años sumergida en una espiral de inseguridades, estrés y ansiedad que la han impedido continuar su carrera con total normalidad.

En numerosas ocasiones ella misma ha hablado sobre estos problemas emocionales, que ha intentado aplacar con diversas terapias y rehabilitaciones. Ahora, cuando parecía que Selena abría una nueva etapa en su vida, su actuación en los American Music Awards ha dejado un poso de tristeza y preocupación en sus fans.

La cantante era la encargada de abrir la gala interpretando sus nuevos temas 'Lose You To Love Me' y 'Look At Her Now'. En el primero la artista rompe con un tormentoso pasado amoroso y en el segundo recupera ese amor propio que nunca debió perder.

Sin embargo, lo que iba a ser toda una declaración de intenciones terminó empañado por los nervios y la inseguridad, que dominaron a Selena y provocaron que la cantante llegase a desafinar.Las redes sociales tardaron muy poco en darse cuenta.

Ahora una fuente ha revelado que la cantante sufrió un episodio de ansiedad antes de subirse al escenario. Era su primera actuación en directo en dos años. "Selena definitivamente tuvo ansiedad y un ataque de pánico antes de salir y puso mucha presión sobre sí misma", apuntó una fuente a E! Entertainment Television.

Aun así, sus fans le han brindado su apoyado en las redes sociales y una de las imágenes más virales de la noche fueron los aplausos y gritos de Taylor Swift y Halsey entre el público mientras Gomez actuaba.

"Se siente bien estar de vuelta. Gracias a todo mi equipo y a mis fans por estar conmigo. Todo esto es para vosotros y por vosotros. Emocionada por este nuevo capítulo", escribió Selena en sus redes sociales.