Selena Gomez vuelve a la música hablándonos de su 'Ansiedad' junto a Julia Michaels

Este viernes 25 de enero se estrena la primera parte del nuevo EP de Julia Michaels, a la que conocerás por ser compositora de artistas como Lady Gaga, Christina Aguilera o Rita Ora, o por su éxito 'Issues', un tema que ha coronado la mayoría de listas de éxitos.

Su nuevo EP se titula 'Inner Monologue' y es la 'Part I', que incluye 6 canciones y alguna colaboración más que sorprendente. Así, entendemos que es más que probable que haya una segunda parte.

Ha sido la propia artista quien ha publicado en sus redes sociales el tracklist, que incluye una colaboración con Selena Gomez en 'Anxiety' y otra con Niall Horan (ex One Direction) en 'What A Time', un featuring que no nos sorprende nada ya que Michaels fue telonera de Horan durante su última gira.

Lo que más ha llamado la atención de sus fans es la colaboración con Selena Gomez, que no pasa por su mejor momento. La artista, que durante 2018 solo publicó el exitazo 'Taki Taki' y 'Back To You' (tema que forma parte de la banda sonora de su serie '13 Reasons Why') acaba de salir de un proceso de rehabilitación en el que sumergió el pasado mes de septiembre para curar sus problemas de ansiedad y depresión.

Precisamente este tema, la ansiedad, es el protagonista de su canción con Julia Michaels, del que ya se han filtrado algunos versos: "Mis amigos quieren llevarme al cine / Yo digo que estoy lejos de hacer las paces con mi depresión / Pero cuando siento que la estoy superando / La ansiedad comienza a patear y nos da una lección".