Sergio Dalma anuncia los primeros conciertos de su gira para 2026 y 2027

Sergio Dalma adelantó en exclusiva en Cuerpos especiales que su nueva gira empezaría en marzo "si lo tenemos todo controlado y ensayado", les dijo a Nacho García y Lalachus. Ahora, el artista ha anunciado los primeros conciertos de su Tour Ritorno a Via Dalma. Y, efectivamente, la gira empezará en marzo de 2026.

"Me hace mucha ilusión compartir el cartel de las primeras fechas de mi Tour Ritorno a Via Dalma", ha escrito el cantante en sus redes sociales. "Arrancamos con el primer concierto en el Kursaal de Donostia el 14 de marzo de 2026 y cerramos con un gran fin de gira el 21 de febrero de 2027 en el Movistar Arena de Madrid. ¡Y esto solo es el principio! ¡Anunciaremos más fechas pronto!", ha añadido.

Cómo comprar entradas

De momento, la nueva gira de Sergio Dalma suma 22 conciertos, cuyas entradas saldrán a la venta el miércoles 5 de noviembre a partir de las 12:00 (a las 11:00 en Canarias).

Los tickets se podrán comprar en la página web del cantante y en El Corte Inglés.

Las 22 primeras fechas de la gira de Sergio Dalma

14 de marzo de 2026 - Donostia - Kursaal

- Kursaal 21 de marzo de 2026 - Esparreguera - Teatre La Passió d'Esparreguera

- Teatre La Passió d'Esparreguera 26 de marzo de 2026 - Las Palmas de Gran Canaria - Auditorio Alfredo Kraus

- Auditorio Alfredo Kraus 11 de abril de 2026 - Salamanca - Multiusos Sánchez Paraíso

- Multiusos Sánchez Paraíso 18 de abril de 2026 - Cervera (Lleida) - Gran Teatre de la Passió

- Gran Teatre de la Passió 25 de abril de 2026 - Tarragona - CaixaBank Tarraco Arena

- CaixaBank Tarraco Arena 9 de mayo de 2026 - Pamplona - Navarra Arena

- Navarra Arena 30 de mayo de 2026 - Murcia - Plaza de Toros

- Plaza de Toros 13 de junio de 2026 - Córdoba - Teatro de la Axerquía

- Teatro de la Axerquía 20 de junio de 2026 - Palma de Mallorca - Plaza de Toros

- Plaza de Toros 18 de julio de 2026 - Jerez de la Frontera - Tío Pepe Festival

- Tío Pepe Festival 30 de agosto de 2026 - Albacete - Plaza de Toros

- Plaza de Toros 18 de septiembre de 2026 - Granada - Plaza de Toros

- Plaza de Toros 11 de octubre de 2026 - Zaragoza - Pabellón Príncipe Felipe

- Pabellón Príncipe Felipe 17 de octubre de 2026 - Vitoria - Buesa Arena

- Buesa Arena 28 de noviembre de 2026 - Tenerife

12 de diciembre de 2026 - Bilbao - Bilbao Arena Miribilla

- Bilbao Arena Miribilla 19 de diciembre de 2026 - Logroño - Palacio de los Deportes

- Palacio de los Deportes 16 de enero de 2027 - Valencia - Roig Arena

- Roig Arena 23 de enero de 2027 - A Coruña - Coliseum

- Coliseum 30 de enero de 2027 - Barcelona - Palau Sant Jordi

- Palau Sant Jordi 21 de febrero de 2027 - Madrid - Movistar Arena

Así es el nuevo disco de Sergio Dalma

Sergio Dalma publica el álbum número 23 de su carrera el próximo 14 de noviembre bajo el título Ritorno a Via Dalma. Incluye 11 canciones, más un bonus track, donde hace suyos clásicos italianos en forma de homenaje a los artistas y a su primer álbum, con "cambios novedosos" con el fin de "sorprender", tal y como desveló en Cuerpos especiales.

El cantante ya es un experto en versionar, y aunque está familiarizado con el tema, insiste en que esta última vez "fue muy divertido de grabar". "Era enfrentarte a una serie de estilos y cantantes que a priori venía complicado, pero al final defendí con estilo", contó. En Ritorno a Via Dalma, hay versiones de "clásicos" y "canciones más modernas".