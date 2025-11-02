Sergio Dalma anuncia los primeros conciertos de su gira para 2026 y 2027
Sergio Dalma anuncia los primeros 22 conciertos de su nueva gira, Tour Ritorno a Via Dalma, con la que presentará su nuevo álbum ante el público español entre 2026 y 2027.
Sergio Dalma adelantó en exclusiva en Cuerpos especiales que su nueva gira empezaría en marzo "si lo tenemos todo controlado y ensayado", les dijo a Nacho García y Lalachus. Ahora, el artista ha anunciado los primeros conciertos de su Tour Ritorno a Via Dalma. Y, efectivamente, la gira empezará en marzo de 2026.
"Me hace mucha ilusión compartir el cartel de las primeras fechas de mi Tour Ritorno a Via Dalma", ha escrito el cantante en sus redes sociales. "Arrancamos con el primer concierto en el Kursaal de Donostia el 14 de marzo de 2026 y cerramos con un gran fin de gira el 21 de febrero de 2027 en el Movistar Arena de Madrid. ¡Y esto solo es el principio! ¡Anunciaremos más fechas pronto!", ha añadido.
Cómo comprar entradas
De momento, la nueva gira de Sergio Dalma suma 22 conciertos, cuyas entradas saldrán a la venta el miércoles 5 de noviembre a partir de las 12:00 (a las 11:00 en Canarias).
Los tickets se podrán comprar en la página web del cantante y en El Corte Inglés.
Las 22 primeras fechas de la gira de Sergio Dalma
- 14 de marzo de 2026 - Donostia - Kursaal
- 21 de marzo de 2026 - Esparreguera - Teatre La Passió d'Esparreguera
- 26 de marzo de 2026 - Las Palmas de Gran Canaria - Auditorio Alfredo Kraus
- 11 de abril de 2026 - Salamanca - Multiusos Sánchez Paraíso
- 18 de abril de 2026 - Cervera (Lleida) - Gran Teatre de la Passió
- 25 de abril de 2026 - Tarragona - CaixaBank Tarraco Arena
- 9 de mayo de 2026 - Pamplona - Navarra Arena
- 30 de mayo de 2026 - Murcia - Plaza de Toros
- 13 de junio de 2026 - Córdoba - Teatro de la Axerquía
- 20 de junio de 2026 - Palma de Mallorca - Plaza de Toros
- 18 de julio de 2026 - Jerez de la Frontera - Tío Pepe Festival
- 30 de agosto de 2026 - Albacete - Plaza de Toros
- 18 de septiembre de 2026 - Granada - Plaza de Toros
- 11 de octubre de 2026 - Zaragoza - Pabellón Príncipe Felipe
- 17 de octubre de 2026 - Vitoria - Buesa Arena
- 28 de noviembre de 2026 - Tenerife
- 12 de diciembre de 2026 - Bilbao - Bilbao Arena Miribilla
- 19 de diciembre de 2026 - Logroño - Palacio de los Deportes
- 16 de enero de 2027 - Valencia - Roig Arena
- 23 de enero de 2027 - A Coruña - Coliseum
- 30 de enero de 2027 - Barcelona - Palau Sant Jordi
- 21 de febrero de 2027 - Madrid - Movistar Arena
Así es el nuevo disco de Sergio Dalma
Sergio Dalma publica el álbum número 23 de su carrera el próximo 14 de noviembre bajo el título Ritorno a Via Dalma. Incluye 11 canciones, más un bonus track, donde hace suyos clásicos italianos en forma de homenaje a los artistas y a su primer álbum, con "cambios novedosos" con el fin de "sorprender", tal y como desveló en Cuerpos especiales.
El cantante ya es un experto en versionar, y aunque está familiarizado con el tema, insiste en que esta última vez "fue muy divertido de grabar". "Era enfrentarte a una serie de estilos y cantantes que a priori venía complicado, pero al final defendí con estilo", contó. En Ritorno a Via Dalma, hay versiones de "clásicos" y "canciones más modernas".