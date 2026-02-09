Cuándo empieza la gira de Bad Bunny en Europa: las fechas de sus conciertos en Madrid y Barcelona

Bad Bunny ha llevado su show al Levi's Stadium de Santa Clara (California) en la gran final de la Super Bowl 2026.

El artista puertorriqueño, ganador del Grammy a Álbum del año por DeBÍ TiRAR MáS FOToS, ha hecho un alto en su gira mundial para convertirse este domingo 8 de febrero en la estrella del descanso del partido disputado por New England Patriots y Seattle Seahawks.

El intérprete de NuevaYol ha aterrizado en Estados Unidos tras negarse a incluir fechas de su gira Debí Tirar Más Fotos World Tour dentro de este país. Según dijo él mismo, la decisión se tomó por numerosas razones. "El maldito ICE [Servicio de Inmigración y Control de Aduanas] podría estar afuera [de mi concierto]", aseguró en i-D Magazine el pasado septiembre poco antes de anunciarse su show en el espectáculo deportivo.

"Estuve pensando en estos días, y luego de hablarlo con mi equipo, creo que haré una sola fecha en Estados Unidos", apuntó en sus redes al compartir la noticia. "Es para los que vinieron antes que yo y recorrieron infinitas yardas para que yo pudiera llegar y anotar un touchdown... Esto es para mi gente, mi cultura y nuestra historia", añadió el cantante. Tras su paso por California, retomará su gira por Latinoamérica —con tres conciertos en Buenos Aires (Argentina) y dos en São Paulo (Brasil)— y seguirá en Australia y Asia hasta llegar a Europa.

Cuándo empieza la gira de Bad Bunny por Europa

A Europa llegará con el buen tiempo porque su primera fecha será a finales de mayo en Barcelona.

El Estadio Olímpico Lluís Companys acoge los dos primeros conciertos de Bad Bunny en Europa, y por tanto en España, tras los que continuarán dos shows en Lisboa (Portugal) y la casi residencia de Bad Bunny en Madrid. El cantante cerró 10 fechas en el Riyadh Air Metropolitano y agotó las entradas para todas ellas.

De hecho, podría decirse que el cantante hizo historia con la venta de entradas para sus conciertos en España. Su equipo los fue anunciando de manera progresiva y casi simultáneamente fue colgado el cartel de "SOLD OUT". Según Live Nation, Bad Bunny vendió más de 600.000 entradas en menos de 24 horas.

Las fechas de los conciertos de Bad Bunny en Madrid y Barcelona

Con tantas fechas, Bad Bunny se pasará en España casi un mes. En concreto, estará del 22 de mayo hasta el 15 de junio, cuando deje Madrid para seguir su gira en Alemania.