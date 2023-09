Shakira anuncia el estreno inminente de 'El Jefe', su próxima canción

Todavía tenemos resaca emocional por la gala de los premios MTV Video Music Awards 2023, en la que Shakira fue coronada como la artista del momento. Hizo historia al convertirse en la primera cantante latina que recibe el premio Video Vanguard Award por sus aportaciones a la música pop y arrasó con su actuación.

Todos los ojos estuvieron puestos en ella ehizo un repaso por toda su carrera interpretando algunos temazos como She Wolf,Te Felicito, TQG, Hips Don't Lie, Objection (Tango), Whenever, Wherever y la sesión 53 con Bizarrap.

La fecha de estreno de 'El Jefe', la canción de Shakira

La cantante colombiana vivió una de las noches más mágicas de su vida y quiso aprovechar su papel de protagonista para hacer un anuncio estrella: el lanzamiento de su próximo single.

Ante la pregunta de cuales eran sus planes de futuro, Shakira respondió que estrenará la canción El Jefe el 20 de septiembre, es decir, en una semana justa.

Los fans de la colombiana ya se han puesto manos a la obra porque no se esperaban que en siete días la diva latina les fuera a sorprender con un temazo. En redes sociales, se rumorea que este sencillo es una colaboración con Peso Pluma, pero esto todavía no está confirmado.

Los premios de Shakira en los MTV VMAs 2023

Shakira ha coronado todas las cimas posibles. Estaba nominada en los MTV VMAs en tres categorías diferentes, —Artista del Año, Mejor Canción Latina y Mejor Colaboración— y de estas fue la ganadora de la Mejor Colaboración por TQG junto a Karol G.

A esto hay que sumar, evidentemente, el hito de haber recibido el premio Video Vanguard Award, que homenajea a los artistas con más capacidad de influencia en la cultura pop.

Entre los artistas que han recibido anteriormente este premio están Nicki Minaj (2022), Missy Elliott (2019), Jennifer Lopez (2018), P!nk (2017), o Rihanna (2016), todas mujeres.

¿Tienes ganas de vibrar con la nueva canción de Shakira?