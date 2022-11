Shakira aprovecha el anuncio de Piqué para lanzar un nuevo vídeo de 'Monotonía'

Sin duda, 2022 no está siendo un buen año para Gerard Piqué. El futbolista de 35 años ha anunciado que cuelga las botas en un año en el que no han dejado de perseguirle los titulares, tanto por su actuación en el campo como por su separación de Shakira y todas las desavenencias entre ambos en los tribunales.

Gerard Piqué se retira

En un emotivo vídeo de dos minutos, Gerard Piqué se ha dirigido directamente a la afición azulgrana para comunicarles que es el momento de retirarse como jugador profesional. Eso sí, con un enigmático "volveré" junto a un plano de él mirando al palco.

"Vosotros, culers, me lo habéis dado todo, y ahora que los sueños de ese niño se han cumplido quiero deciros que es el momento de cerrar este círculo. Siempre he dicho que después del Barça no habría otro equipo, y así será. Este sábado será mi último partido en el Camp Nou", ha explicado haciendo referencia al partido que se disputará el sábado 5 de noviembre contra el Almería.

Shakira lanza el making of de 'Monotonía'

Tan sólo unas horas más tarde, Shakira ha publicado un nuevo vídeo de Monotonía. Esta canción es muy significativa ya que es la primera que lanzó tras hacerse pública su ruptura con el futbolista y en la que muchos consideran que plasma los motivos que le llevaron a tomar esta decisión.

En esta ocasión, la artista ha publicado el making of del videoclip oficial que lanzó hace un par de semanas. En él, se ve como una gran multitud esperaba a las afueras del lugar donde se realizó el rodaje, mientras ella saluda a sus fans de forma muy cariñosa.

Además, se ven planos de cómo se grabaron las escenas del supermercado o la del famoso corazón pisoteado.