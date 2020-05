Black Eyed Peas nos hablan de 'Mamacita', de su nuevo álbum y de cómo ven el mundo a partir de ahora

Black Eyed Peas llevan 25 años llevando su inconfundible sonido por todo el mundo acumulando éxito tras éxito.

En su entrevista para Europa Home Date, antes de entrar en sus últimos lanzamientos Brian Cross quiere remontarse unos años atrás, cuando el grupo de Los Ángeles ofreció un espectacular concierto en el estadio Vicente Calderón ante 50.000 personas de la mano de Europa FM: "Fue fantástico, la electricidad, las vibraciones, fue increíble, fue genial".

Y no estaban solos, el concierto lo abrió nada más y nada menos que David Guetta, con quien por aquel entonces tenían una colaboración con el remix de 'I gotta feeling': "Esa fue la primera colaboración pop de David Guetta para Estados Unidos. Eso fue bueno para él, y fue bueno para nosotros. Fue un momento increíble para nosotros", explica Will.I.Am.

UNA LARGA RELACIÓN CON ESPAÑA

Este concierto con Europa FM fue solo el principio de una larga relación con el público de nuestro país que dura hasta la actualidad. El verano pasado, Black Eyed Peas actuó en festivales como O Son Do Camiño en Galicia , Cruïlla en Barcelona o Weekend Beach en Málaga.

"Recuerdo Málaga, fue uno de los show más brutales de aquella gira", nos explica Apl.de.ap, "Fue como si nunca nos hubiéramos ido en realidad, cuando salimos al escenario ante una multitud entregada. Y pensamos en que todos nuestros seguidores siempre han estado ahí, nuestra vuelta a los escenarios va a ser por mucho tiempo".

"El amor, la pasión de los fans españoles de BEP, en los conciertos, es poderosa. Nos damos cuenta cada vez que vamos a un festival o actuamos en solitario, es mágico", añade Taboo.

J REY SOUL, NUEVA VOCALISTA DE BLACK EYED PEAS

En su vuelta a los escenarios Black Eyed Peas contó la pasada gira con la incorporación de J Rey Soul como vocalista. La artista filipina se unió a la banda en 2018 y ya se ha consolidado como una más en la familia.

"Me siento genial, estos tipos son increíbles. Crecí en Filipinas y nunca pensé que viajaría alrededor del mundo de gira con los 'peas'. Es un honor increíble. Fue Apl.de.ap quien me descubrió en The Voice (La Voz) cuando tenía 16 años y me llevó a Estados Unidos, y me introdujo en la familia Black Eyed Peas", asegura.

RITMOS LATINOS

Con la música latina liderando las listas de ventas de medio planeta en los últimos años, Black Eyed Peas ha sabido fusionar sus bases hip/hop con ritmos latinos, tal como pudimos comprobar en 'Ritmo', el macro-hit que lanzaron junto a J Balvin y con su nuevo single 'Mamacita', junto a Ozuna.

Will.I.Am cuenta que coincidieron en un evento por Acción de Gracias con el puertorriqueño y directamente fue a su habitación del hotel a proponerles la colaboración: "Así que conectamos las agendas, que como siempre es el problema, y finalmente, durante la Super Bowl en Miami, nos coordinamos y nació 'Mamacita'".

NUEVO DISCO

Estas nuevas canciones irán incluidas en el próximo álbum de Black Eyed Peas, del que nos dicen que esperan lanzarlo en verano.

Nos explican que es difícil terminar un disco durante la cuarentena: "Terminar un álbum durante la cuarentena es difícil, quieres hablar de lo que está pasando, pero si hablas de ello, significa que cuando salga a la luz, con suerte, ya habrá terminado", explica Will.I.Am, y añade: "Entonces, tienes un álbum anticuado. Tienes que tener mucho cuidado, mantener vivo el optimismo, o podría ser deprimente".

Además, añaden que cuesta ser creativo en esta situación: "La vida te está diciendo que estés preocupado, te está diciendo que entres en pánico, que te quedes en casa, la vida te está diciendo que hagas todo aquello que no nos habría llevado adonde estamos ahora mismo".

También hacen una reflexión de qué ocurrirá en las personas cuando todo vuelva a la normalidad. Apl.de.ap cree que "la gente se volverá más cuidadosa": "Tienes que tener cuidado realmente con lo que tocas, debemos averiguar cómo serán los conciertos de nuevo, cómo va a ser, si es manteniendo dos metros de distancia entre unos y otros.." pero se mantiene positivo: "Lo que espero es que la gente siga manteniéndose conectada, porque siento que la gente está muy conectada unos con otros a nivel personal, y podemos hablar, encontrar soluciones o mantenernos optimistas y positivos".

Por su parte, Will.I.Am cree que habrá dos tipos de personas: "Aquellos que serán muy cautelosos en la forma en que salen al mundo de nuevo; y después estará el tipo de personas que quieren una maldita fiesta. Y esos dos tipos de personas, y eso es lo que me preocupa, no verán la vida de la forma en que solían verla".

"Trato de imaginarme qué tipo de persona voy a ser yo. Porque mi corazón quiere ser '¡Oh, sí, 'tonight's gonna be a good night', disfrutemos, es una fiesta!"; y hay otra parte de mí que es 'where's the love', como más consciente. ¿Sabes lo que quiero decir? Tengo que averiguar cuál voy a ser", concluye.