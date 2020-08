Black Eyed Peas utiliza la tecnología 'deep fake' para homenajear Bollywood en 'Action'

"Los Black Eyed Peas se han inspirado en la cultura india desde el comienzo de nuestra carrera ... Desde Asha Bhosle hasta A.R Rahman, la música india ha influido en nuestras canciones en más de una ocasión.. Este vídeo de 'Action' muestra nuestro AMOR y aprecio por Bollywood y la imaginación y genialidad que trae a la pantalla ...".

Con este mensaje Black Eyed Peas presenta el vídeo de 'Action', su nuevo single. Un impresionante videoclip en el que advierten en el primer plano que han utilizado la tecnología deep fake, matizando que "no te creas todo lo que ves".

Este tipo de tecnología está muy de moda desde hace meses. Aplicaciones como Reface permiten escanear nuestra cara y meterla en las escenas de las películas más conocidas o convertirnos en estrellas de la música como Nicki Minaj, Rihanna o Taylor Swift.

Pero como toda tecnología, también es un arma de doble filo, tal como el grupo nos explica al final del videoclip: "Estamos viviendo en tiempos muy confusos. Tenemos teléfonos inteligentes y hacemos cosas tontas con ellos. Disponemos de inteligencia artificial pero no podemos distinguir las noticias falsas de de los hechos. Si no podemos manejar las noticias falsas, cómo vamos a poder manejar la tecnología 'deep fake'? NO CONFÍES EN LA PANTALLA", sentencian.

Pero volviendo al videoclip en sí y en la parte artística de la tecnología deep fake, Will.i.am, Taboo, Apl.de.ap se convierten en los protagonistas de algunas películas de acción más conocidas de Bollywood, como Maryada Ramanna, dirigida por S. S. Rajamouli en 2010; Robot, dirigida en el mismo año por S. Shankar; Ambala, de Sundar C (2015); Kopps, dirigida en 2003 por Josef Fares; Singham, de Rohil Sheffy (2011) o Enthrian, de Shankar (2010)

LETRA DE 'ACTION' DE BLACK EYED PEAS

Infinity

It's time for some action

It's time for some action

It's time for some action

Give me satisfaction

It's time for some action

It's time for some action

It's time for some action

Brr, brr, woo

Bratatatata

Bratatata, give me action

Bratatatata

Brata, give me satisfaction

Bratatatata

Bratatata, give me action

Bratatatata

Come on, brr, brr, woo

Nigga 'bout to go, go Rambo

Feelin' like cobra, commando

Up in the spot to the most shots drank

Now I'm 'bout to reload the ammo (woo!)

Live life like a vandal

No detox, we lit like a candle, ah

Straight savage, cannibals

Animals, burn the roof down with the flammables, woof

We done lost some manners

Planet of the apes, we bananas

Manics up in the dick like bandits

We about to blow up, the bitch volcanic

That's Hawaii 5-0, yo

That's the style, I know, yup

Yeah, I got the pyro

I go americano psycho, thrilla

It's time for some action

Give me satisfaction

It's time for some (rra), it's time for some (woo)

It's time for some action

It's time for some action

Give me satisfaction

It's time for some

Blap, blap, brr, brr, woo

Bratatatata

Bratatata, give me action

Bratatatata

Brata, give me satisfaction

Bratatatata

Bratatata, give me action

Bratatatata

Come on, brr, brr, woo

Livin' life big, it's the caption (woo!)

Came off in the subtraction (woo!)

Now I'm just keying up an aspect (woo!)

That means I'm cooler than the last 'cause (cool)

Chicks freeze when I'm passin', hey

If you wanna know if he askin', yuh

I'm Filipino and a black man, uh

But to be more exact

I smash it, get wild, drink ecstatic

Action flick, stunt man, fantastic

Black cop beats Marvel, did a classic

Zombie chronicles, hip-hop classic, yeah

Bitch, I'm from Manila, ah

Kill the club, I'm a killer, ah

Apeshit like gorilla, ah

Walking like Godzilla, thrilla

It's time for some action

Give me satisfaction

It's time for some (rra), it's time for some (woo)

It's time for some action

It's time for some action

Give me satisfaction

It's time for some

Blap, blap, brr, brr, woo

Bratatatata

Bratatata, give me action

Bratatatata

Brata, give me satisfaction

Bratatatata

Bratatata, give me action

Bratatatata

Come on, brr, brr, woo

Ted walked in with a poncho, woo

Straight Indian like Tonto, yeah

Burn that bitch down like Banto, yeah

Then I get wild like a bronco, woah

No white snow in the nostril (no)

No coco, no blanco, no

I stay like Sato

Get money, make money, put it in the banco

I get them dollars, dineros

Commas and commas and ceros

Numero uno, primero

Told 'em I'm not a pendejo, no

All I know is succeedin' (yeah)

Don't slow down, keep speeding, yeah

Wild buffalo, stampedin'

Told ya I'm the last of the Mohican, thrilla

It's time for some action

Give me satisfaction

It's time for some (rra), it's time for some (woo)

It's time for some action

It's time for some action

Give me satisfaction

It's time for some

Blap, blap, brr, brr, woo

Bratatatata

Bratatata, give me action

Bratatatata

Brata, give me satisfaction

Bratatatata

Bratatata, give me action

Bratatatata

Come on, brr, brr, woo

Bratatatata

Time for action

Bratatatata

Satisfaction

Bratatatata

Time for some action

Bratatatata

Come on, brr, brr, woo

