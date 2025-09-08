Shakira homenajea a su padre con el lanzamiento de 'Sombras', su versión de la ranchera en directo | YOUTUBE

Sombras nada más —también conocida como Sombras— es de esas rancheras interpretada por voces privilegiadas como la de Javier Solís y Felipe Pirela. Y en uno de sus conciertos en Ciudad de México, Shakira entonó el conocido tema, creando su propia cover del éxito.

Lo hizo este verano para homenajear a su padre, William Mebarak, versionando así su canción favorita para celebrar su 94º cumpleaños desde la distancia. Un momento de lo más especial para la intérprete de Loba, puesto que su padre no atraviesa un buen estado de salud y sufre un severo deterioro.

"Es una de las favoritas de mi padre. Me encanta cantarla aquí, en esta tierra, que ha parido a tantos grandes artistas, como Javier Solís", dedicó antes de cantarla.

La versión de Shakira en directo fue tan aplaudida que la artista ha mostrado su agradecimiento con el público una semana después. "Gracias a todos por sus mensajes tan cariñosos hacia mi padre, mi más grande ejemplo de resiliencia, y mi mejor amigo", ha compartido en redes sociales.

Además, les ha regalado a sus fans la actuación de su versión de Sombras en Ciudad de México en Youtube, donde se puede revivir este emotivo momento celebrando la música mexicana.