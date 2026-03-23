Shakira suma tres nuevos conciertos a su residencia europea en Madrid: fechas y cuándo salen las entradas

La residencia europea de Shakira se amplia. Tras anunciar una primera tanda de tres conciertos, la cantante colombiana acaba de sumar otros tres nuevos shows en la capital para el mes de septiembre. De esta manera se elevan a seis fechas aunque la previsión es que sean un total de 10. Los nuevos conciertos serán los días 18, 19 y 20 de septiembre.

La decisión se ha hecho pública este lunes durante la presentación del Estadio Shakira, que se está construyendo en el espacio Iberdrola Music de Madrid para albergar los conciertos de la colombiana. Según la organización, la demanda de entradas con los primeros conciertos ha sido incalculable y la colombiana y su equipo han querido sumar estas fechas para proteger a los fans de reventas y estafas.

Los días de los conciertos de Shakira en Madrid

Así, los nuevos conciertos de Shakira serán justo una semana antes de los anunciados inicialmente:

Jueves 18 de septiembre - NUEVA FECHA

Viernes 19 de septiembre - NUEVA FECHA

Sábado 20 de septiembre - NUEVA FECHA

Jueves 25 de septiembre

Viernes 26 de septiembre

Sábado 27 de septiembre

Cuándo empieza la venta de entradas de Shakira

La expectación en máxima y la demanda de entradas, muy alta. Para atender a esta, se han organizado cuatro fases: tres preventas y una venta general. Las fechas son las mismas para los conciertos anunciados este lunes y los anunciados el pasado viernes.

Preventas

Preventa Shakira: Comienza el 24 de marzo a las 10:00 horas , y es exclusiva para para aquellos que se hayan registrado en www.shakira.com.

Comienza el , y es exclusiva para para aquellos que se hayan registrado en www.shakira.com. Preventa SMusic: Se inicia el 25 de marzo a las 10:00 horas , y está destinada a aquellos que sean clientes del Banco Santander. e podrá acceder a ella a través de la página oficial de SMusic.

Se inicia el , y está destinada a aquellos que sean clientes del Banco Santander. e podrá acceder a ella a través de la página oficial de SMusic. Preventa Live Nation: Se inicia el 26 de marzo a las 10:00 horas a través de la web Live Nation.

Venta general