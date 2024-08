Shawn Mendes aparece por sorpresa en el concierto de Coldplay en Múnich

¿Qué sería de un tour sin sus invitados sorpresa? Coldplayse encuentra en plena gira de su Music of The Spheres World Toury el 15 de agosto de 2024 ha decidido sumar a su tradicional invitación a Shawn Mendes para acompañar a la banda británica al escenario.

El estadio enloqueció

La aparición sorpresa de Shawn Mendes ha sucedido en el momento más íntimo del concierto. Chris Martin, el vocalista del grupo, ha cambiado el ritmo del concierto sentándose al piano y comenzando a interpretar su éxito de 2005 Fix You,cuando ha decidido detener el show para presentar al artista ante los gritos de emoción de la multitud.

"Por favor, demos la bienvenida a mi hermano, Shawn Mendes" - Ha dicho Chris Martin para recibir a su amigo. Unas palabras que han sido correspondidas por el artista canadiense: "Te quiero, hermano"

Agradecimiento del invitado

Como no podía ser de otra forma, Shwan Mendes ha querdio agradecer públicamente a los británicos la invitación a su concierto en Múnich. "He podido hacer muchas cosas especiales en mi vida, pero anoche fue algo que nunca olvidaré", ha escrito en su perfil oficial de X. "Chris, eres la esencia de la humildad y el amor dentro y fuera del escenario, y tú y la banda siempre me inspirarán. Muchas, muchas gracias por invitarme", ha añadido en referencia al líder de Coldplay.

Conectados por un compromiso social

Una de las cosas que Shawn Mendes y los británicos tienen en común es su compromiso social: ambos firmaron en 2022 una carta abierta de Global Citizen Now contra el cambio climático y la pobreza extrema. A esta petición se sumaron también artistas de la talla de Billie Eilish.

Llevar invitados, costumbre de Coldplay

La aparición estelar de Shawn Mendes no ha sido un caso aislado, ya que Coldplay acostumbra a llevar artistas invitados en cada parada de sus giras. Por ejemplo, el pasado 28 de mayo de 2023, durante la parada del mismo tour en Barcelona, cantaron junto a los Gipsy Kings.

Precisamente es durante la interpretación de Fix You cuando más acostumbran a colaborar con invitados. Durante su concierto del pasado 30 de junio en el Festival de Glastonbury invitaron a tocar la guitarra a Michael J. Fox, el actor que dio vida a Martin Mc Fly en Regreso al Futuro. Fue un momento mágico, dadas las circunstancias que envuelven a la salud del actor, diagnosticado de Parkinson desde hace años.

Además, también cantaron el tema junto a Billie Eilish y su hermano Finneas O'Connell en un concierto en Nueva York en 2021, resultando la unión de dos de los referentes musicales de generaciones totalmente diferentes.