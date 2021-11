Ed Sheeran se viste de Mamá Noel para anunciar su colaboración navideña con Elton John

Te interesa Elton John y Ed Sheeran planean sacar un villancico: esto es lo que se sabe de la canción

El pastel se desveló a principios de octubre. Ed Sheeran y Elton John celebrarán la Navidad de 2021 con una colaboración musical.

El villancico era un secreto pero Sheeran se fue de la lengua en una entrevista con la radio holandesa NPO Radio 2, lo que no gustó demasiado a John que dijo que llamó "maldito chismoso" a su compañero musical.

"Me llamó el día de Navidad para decirme Feliz Navidad. Me llama casi todos los días", dijo Sheeran, al que Elton John le dijo que [su éxito de 1973] Step Into Christmas es el número seis en las listas. "Quiero hacer otra canción navideña, ¿la harías conmigo?", le propuso.

Ed Sheeran dijo sí a Elton John, y esta semana ha salido a la luz el primer adelanto de su dueto musical en forma de divertidísima foto. Elton John posa con un pijama de elfo y Ed Sheeran aparece de (redoble de tambores) Mamá Noel.

El villancico aún no tiene fecha ni título, pero tiene objetivo: Elton John quiere desbancar a LadBaby, que lleva tres años seguidos encabezando las listas de éxitos

Los villancicos de Ed Sheeran y Elton John

Ed Sheeran y Elton John ya tienen experiencia en esto de los villancicos. Si bien Elton John lanzó en 1973 la citada Step Into Christmas, Ed Sheeran interpretó en 2017 junto a Anne-Marie el clásico navideño Fairytale Of New York. Aquí tienes los dos.