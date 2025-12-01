Sidecars anuncia las fechas y ciudades de su gira 'EVEREST'

Sidecars acaba de estrenar su álbum EVEREST, un nuevo álbum con el que el grupo trae más rock. Y para celebrarlo a lo grande han anunciado una gira especial que empieza en 2026 y parece que terminará en 2027.

"2026 será un gran año y estamos deseando vivirlo con vosotrxs en los conciertos", ha celebrado el grupo al anunciar todas las fechas de la gira.

Las entradas del concierto en Ciudad de México y Madrid ya se pueden comprar, pero para obtener las del resto de conciertos programados hay que esperar a la venta general de este martes 2 de diciembre.

Fechas y ciudades de la gira Everest

18 abril - Ciudad de México, Auditorio BB

2 mayo - Torrevieja, Auditorio Conservatorio

8 mayo - Santander, Sala Kaya

9 mayo - Pamplona, Sala Zentral

16 mayo - Murcia, Sala Mamba

22 mayo - Sevilla, Cartuja Center CITE

23 mayo - Málaga, Paris 15

28 mayo - Valencia, Jardines de Viveros

30 mayo - Valladolid, Teatro Carrión

6 junio - A Coruña, Sala Pelícano

13 junio - Barcelona, Razzmatazz 1

19 junio - Córdoba, Plaza Toros Los Califas

20 junio - Albacete, Antorchas Fest

26 septiembre - Bilbao, Santana 27

3 octubre - Granada, Industrial Copera

29 enero 2027 - Madrid, Movistar Arena

La fecha del Movistar Arena en 2027

Tal y como contaron en Cuerpos especiales, Sidecars comenzará la gira fuera de nuestras fronteras para terminarla en la capital española. "Vamos a empezar la gira en Ciudad de México y el 29 de enero del 2027 vamos a estar en el Movistar Arena de Madrid", explicaron.

Y sobre anunciar un concierto con tanta antelación, explicaron: "Es porque no hay hueco, no por otra cosa". "La música en directo está gozando de un momento increíble y el calendario del Movistar Arena es acojonante. No hay fechas hasta mediados de 2027", compartieron los artistas.