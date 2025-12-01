Sidecars anuncia las fechas y ciudades de su gira 'EVEREST'
Sidecars tiene previsto recorrerse tanto España como lugares fuera de nuestras fronteras durante varios meses con la gira Everest, de la que ya ha anunciado los conciertos.
Sidecars acaba de estrenar su álbum EVEREST, un nuevo álbum con el que el grupo trae más rock. Y para celebrarlo a lo grande han anunciado una gira especial que empieza en 2026 y parece que terminará en 2027.
"2026 será un gran año y estamos deseando vivirlo con vosotrxs en los conciertos", ha celebrado el grupo al anunciar todas las fechas de la gira.
Las entradas del concierto en Ciudad de México y Madrid ya se pueden comprar, pero para obtener las del resto de conciertos programados hay que esperar a la venta general de este martes 2 de diciembre.
Fechas y ciudades de la gira Everest
- 18 abril - Ciudad de México, Auditorio BB
- 2 mayo - Torrevieja, Auditorio Conservatorio
- 8 mayo - Santander, Sala Kaya
- 9 mayo - Pamplona, Sala Zentral
- 16 mayo - Murcia, Sala Mamba
- 22 mayo - Sevilla, Cartuja Center CITE
- 23 mayo - Málaga, Paris 15
- 28 mayo - Valencia, Jardines de Viveros
- 30 mayo - Valladolid, Teatro Carrión
- 6 junio - A Coruña, Sala Pelícano
- 13 junio - Barcelona, Razzmatazz 1
- 19 junio - Córdoba, Plaza Toros Los Califas
- 20 junio - Albacete, Antorchas Fest
- 26 septiembre - Bilbao, Santana 27
- 3 octubre - Granada, Industrial Copera
- 29 enero 2027 - Madrid, Movistar Arena
La fecha del Movistar Arena en 2027
Tal y como contaron en Cuerpos especiales, Sidecars comenzará la gira fuera de nuestras fronteras para terminarla en la capital española. "Vamos a empezar la gira en Ciudad de México y el 29 de enero del 2027 vamos a estar en el Movistar Arena de Madrid", explicaron.
Y sobre anunciar un concierto con tanta antelación, explicaron: "Es porque no hay hueco, no por otra cosa". "La música en directo está gozando de un momento increíble y el calendario del Movistar Arena es acojonante. No hay fechas hasta mediados de 2027", compartieron los artistas.