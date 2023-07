"Para siempre": El emotivo homenaje de Tomorrowland a Avicci, fallecido hace ya cinco años

IN MEMORIAM

La muerte de Avicci supuso un shock para fanáticos, productores, promotores musicales y compañeros de profesion.

El Dj sueco fallecía el 20 de abril de 2018 dejando huérfanos temas míticos como Hey Brother, Wake Me Up o Lonely Together con Rita Ora. Sin embargo, su discografía nunca ha dejado de sonar.

Tomorroland le homenajea cada año pinchando sus grandes éxitos, temas que se incluyen en varios setlist durante todo el fin de semana.

Nadie olvida que Avicci fue protagonista de una de las ediciones más emblemáticas de su historia, The Book of Wisdom, del año 2012. A día de hoy, es el aftermovie más visto en su historia.

Tal y como cuenta el Dj Trino Treviño en su cuenta de Twitter, reproducir sus temas no es el único homenaje que le ha dedicado Tomorroland.

En 2019 colocaron un libro relacionado con la inolvidable temática de 2012. En su lomo, le puede leer "en recuerdo amoroso de Tim Bergling" -nombre real de Avicci- junto a un "para siempre".

El festival belga paró durante dos años debido a la pandemia y a su regreso llevaron a cabo un homenaje todavía mayor.

En 2022, Tomorroland inauguró un segundo escenario principal al que bautizaron com The Library. Colocaron allí el libro y el tributo a Avicci quedó instaurado de manera definitiva.

La trágica muerte de Avicci: una decisión propia

La música elecrónica vivió uno de sus grandes lutos en abril de 2018. Hacía dos años que Avicci se había apartado de los escenarios para buscar "un equilibrio" y poder dedicarse a "lo que más quería, la música", algo que finalmente no logró a pesar de sus esfuerzos.

Murió en la capital de Omán y la propia familia señaló el suicidio como causa de su muerte. "Luchó realmente con pensamientos sobre el sentido de las cosas, la vida, la felicidad. Ahora ya no tenía fuerzas, quería encontrar la paz", señalaron en un comunicado.

En el documental que repasa su vida, el Dj admitía haber sufrido problemas de salud durante años, en parte por el consumo elevado de alcohol, y haber padecido ataques de ansiedad.