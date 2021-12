Sofía Ellar anima la Navidad con una nueva versión de 'Last Christmas'

Sofía Ellar nos ha vuelto a sorprender. La joven de 28 años ha lanzado una nueva versión del tradicional villancico Last Christmas, el famoso tema del dúo británico Wham!

La canción lanzada por el grupo original de Inglaterra en 1984 ha sido versionado por artistas de la talla de Ariana Grande, Hilary Duff, Carly Rae Jepsen o Taylor Swift. Ahora es el turno de Sofía Ellar, quien se ha aliado con Víctor Elías para este lanzamiento.

La artista británica-española, original de Londres, ha añadido su personalidad cañera y su sensibilidad a este sencillo. ¿El resultado? Un auténtico éxito, con un estilo arrollador que no ha dejado a nadie indiferente.

“LAST CHRISTMAS … Este año con velas, en DIRECTO y sin incendios ..”, escribió la cantante en Instagram al presentar el tema.

Poco antes de su lanzamiento, Sofía Ellar felicitó las fiestas a todos sus seguidores con una publicación donde destacaba la importancia de la salud y de cuidarse estas navidades. “FELIZ , FELIZ NAVIDAD. MERRY CHRISTMAS TO YOU ALL. No olviden hacerse una buen antígenos antes de ver mañana a la familia y si os toca confinados en casuca”.

No hay duda de que estas Navidades son bastante diferentes para todos, especialmente para aquellos a los que no les ha quedado otra que confinarse en sus habitaciones, sin poder abrazar a aquellos que más quieren. La buena noticia es que siempre nos quedará la música, y junto a ella, villancicos tan emotivos como esta nueva versión de Last Christmas, que nos recuerda que, ante todo, es Navidad, una fecha alegre, donde el amor y la generosidad son los principales protagonistas.

Año 2022: 'Libre'

La cantautora tiene grandes planes para el próximo año. El próxim 2022 verá el lanzamiento de su nuevo disco. Se llama Libre y es una autobiografía en orden cronológico de la vida personal y profesional de la artista.

Cabe destacar que en el mes de noviembre, Sofía Ellar lanzó su último EP, Mademoiselle Madame, compuesto por tres canciones, como forma de abrir una nueva etapa en su carrera artística y musical.