Sonorama Ribera 2020 suspende los conciertos de su edición especial prevista para agosto

Katy Perry tiene todo listo para el lanzamiento de Smile, su quinto álbum de estudio que verá la luz el próximo 14 de agosto. Para que la espera de sus seguidores no sea tan dura, la artista ha mostrado como suenan los temas 'Not the end of the world' y 'What Makes A Woman' a través de un directo. ¡Y el disco promete!