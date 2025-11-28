Sonorama Ribera anunciará su cartel de 2026 al completo con un evento en Madrid

Sonorama Ribera ya tiene su 29ª edición preparada, y este miércoles 3 de diciembre anunciará todo su cartel de golpe con un evento especial en Madrid.

Sonorama Ribera ya calienta su edición de 2026, y lo hace con una decisión muy especial: el festival de Aranda de Duero desvelará el próximo miércoles 3 de diciembre el cartel completo de su 29ª edición, que se celebrará entre el 5 y el 9 de agosto.

Por primera vez en su historia, el festival dará a conocer todos los nombres que actuarán tanto en los escenarios urbanos como en los escenarios del recinto, sumando más de 150 bandas y artistas.

El anuncio tendrá lugar en el marco de una gran fiesta en Plaza Mahou (Madrid), que contará con las actuaciones en directo de Paul Alone, Oslo Ovnis, y Repion. Será una cita muy especial en la que el público madrileño podrá disfrutar de un anticipo del espíritu único que define a Sonorama Ribera, trasladando por una noche a la capital la esencia festiva, cercana y vibrante que cada verano se vive en Aranda de Duero.

Este paso supone un avance significativo para uno de los festivales más reconocidos del país, que hasta ahora siempre había mantenido parte del cartel en secreto. En esta ocasión, Sonorama Ribera ofrece por primera vez la visión completa de su propuesta musical desde el primer momento, reforzando su compromiso con la comunidad sonorámica y con la transparencia en la comunicación del proyecto.

Fiel a su esencia, la organización recuerda que todavía se reservan sorpresas que se irán desvelando en los próximos meses, no solo en materia musical, sino también en torno a actividades paralelas, experiencias culturales, propuestas gastronómicas y acciones que pondrán en valor la identidad de los pueblos de la comarca de la Ribera del Duero.

Además, como cada año, algunos de los momentos más esperados se guardarán para el último minuto: los grandes conciertos sorpresa en la mítica Plaza del Trigo, ya convertidos en una de las señas de identidad más emblemáticas del festival.