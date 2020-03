El sorprendente tributo de Lady Gaga a David Bowie en los Grammy

La cantante se enfundó en un traje blanco, y con el cabello pelirrojo y un magnífico juego de luces, dibujó en su cara los mil y un rostros del camaleónico David Bowie , enlazando canciones del fallecido artista como 'Space Oddity', 'Changes' o 'Ziggy Stardust', y con un espectacular colofón al ritmo de 'Heroes'. Pero Bowie no fue el único homenajeado de la gala de los Premios Grammy 2016 .

No fue el tributo a Bowie el único homenaje de la gala de los Grammy, ya que Jackson Browne y los integrantes de The Eagles tocaron juntos la canción 'Take It Easy' para honrar al desaparecido Glenn Frey.

Asimismo, Stevie Wonder rememoró a Maurice White, fundador de Earth, Wind & Fire, mientras que Chris Stapleton, Gary Clark Jr. y Bonnie Raitt tocaron en memoria del guitarrista de blues B.B. King.