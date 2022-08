Stranger Things: Noah Schnapp cambió por completo la escena de Will confesando su amor por Mike

Will confesando su amor por Mike // Netflix

Los protagonistas de Stranger Things llevan siete años interpretando a sus personajes, creciendo, literalmente, con ellos. Por ello, no dudan en darles un toque personal siempre que consideran que su personaje lo merece, como ha sido el caso de Noah Schnapp en una de las escenas más comentadas de la cuarta entrega de la serie.

Se trata del momento en el que su personaje, Will, está tratando de consolar a Mike, que piensa que Once está enfadada con él. Will le dedica unas preciosas palabras a su amigo explicándole que es el corazón del grupo y es el que los mantiene unidos, siendo una declaración de amor velada.

Tras reconfortar a su amigo y dedicarle una media sonrisa, Will gira la cabeza hacia la ventana para que no pueda verlo y rompe a llorar en silencio, sin darse cuenta de que su hermano Jonatan está mirándolo por el retrovisor.

Tras emitirse el octavo episodio de la cuarta temporada, que contiene esta escena, los fans de la serie enloquecieron con la interpretación de Noah y la emoción de ese momento.

Ahora, los hermanos Duffer, creadores de la serie, han compartido el guion original de la escena para dejar cómo Noah cambió el guion para convertirlo en un momento mucho más épico.

"Mike sonríe un poco, volviendo a mirar el dibujo, sintiéndose un poco mejor. Will le devuelve una pequeña sonrisa—entonces se gira y mira por la ventana, mientras la sonrisa se convierte en un gesto melancólico", se lee en el script.

Sin embargo, el actor de 17 años decidió manifestar el duro momento por el que está pasando su personaje añadiendo el sentido llanto en silencio.

La homosexualidad de Will, uno de los temas de la quinta temporada

El propio Noah Schapp confirmó hace unas semanas en una entrevista para Variety que su personaje es gay y tiene sentimientos hacia su amigo. Un tema que se desarrollará en la quinta temporada pero que los hermanos Duffer ya han ido dejando pinceladas en las anteriores para intentar darle el mayor realismo posible.

"Ahora que se ha hecho mayor, era una cosa muy real y obvia. Ahora está 100% claro que es gay y está enamorado de Mike”, confesó el actor, defendiendo el tratamiento que se le está dando en la serie: "Creo que está hecho de una manera muy bonita, porque es muy fácil hacer que un personaje sea de repente gay".