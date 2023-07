Taylor Lautner se une a Taylor Swift en el escenario en 'The Eras Tour' y le dedica unas sentidas palabras de agradecimiento

Taylor Swift ha retrocedido 13 años en el tiempo para rescatar su Speak Now (Taylor's Version) era.

La artista estadounidense por fin ha publicado la regrabación de su tercer álbum de estudio —que lanzó en 2010— y ha añadido seis nuevas canciones al disco. De esas seis nuevas pistas, Taylor ha escogido I can see you para regalar a sus fans un videoclip en el que les ha dado las garcias por ayudarle a recuperar su música.

En el vídeo la intérprete de Midnights ha querido contar con su exnovioTaylor Lautner para protagonizarlo, además de con Joey King y Presley Cash. Pero no ha sido el único lugar donde nos ha sorprendido con la presencia del actor de Crepúsculo.

En su último concierto —y primero tras el lanzamiento de Sepak Now TV— la cantante ha recibido sobre el escenario a Lautner, que ha entrado haciendo piruetas, y se ha unido a las otras dos protagonistas del vídeo de I can see you.

Taylor le ha dedicado unas preciosas palabras a la cantante, con la que hace más de una década compartieron una relación sentimental:

"Nos divertimos mucho haciendo este vídeo. Taylor, gracias por contar conmigo, solo quiero decir algo rápido, te respeto muchísimo no solo por la cantante, compositora e intérprete que eres; sino por el gran ser humano que eres, humilde, amable, y me siento honrado de conocerte, así que gracias por hacer que forme parte de esto y por ser parte de tu vida", ha expresado el actor frente a todo el estadio para terminar fundiéndose en un abrazo con Swift.

La artista a su vez ha confesado que tiene una gran amistad con Taylor y su mujer, que también se llama Taylor Lautner: "Él y su esposa se han convertido en algunos de mis amigos más cercanos y es muy conveniente porque todos compartimos el mismo nombre".

¡Sin lugar a dudas la amistad que necesitábamos y no lo sabíamos!