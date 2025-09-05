¿Actuará Taylor Swift en la final de la Super Bowl? Esto es lo que dice la NFL

Taylor Swift en su concierto de Londres del 21 de junio de 2024 | GTRES

Como cada año, el público está expectante por conocer qué artista actuará en el descanso del medio tiempo de la final de la Super Bowl, el evento deportivo más visto en Estados Unidos.

Para muchos artistas es un honor actuar en mitad de ese partido tan importante de la liga de futbol americano, aunque otros nombres, como Cardi B, deciden declinar la oferta por falta de hits suficientes o porque sienten que no es el momento.

Sin embargo, todavía hay muchos artistas en lo más alto que no han actuado en la cita deportiva. Este año el que más resuena es el de Taylor Swift, una artista que lleva a su país por bandera y que representa a la perfección el espíritu americano.

La estrella del pop está más unida que nunca al fútbol americano por su prometido Travis Kelce. De hecho, fue en el podcast que el futbolista tiene con su hermano donde la cantante anunció su 12º disco, The life of a showgirl, con estreno el 3 de octubre.

Las vidas profesionales de Taylor y Travis están más entrelazadas que nunca, por lo que se sospecha que, como parte de su nueva era musical, la intérprete de Lover podría protagonizar el show del medio tiempo de la final de la Superbowl.

LA NFL se pronuncia sobre los rumores

¿Y qué opina la NFL? La Liga nacional de Fútbol Americano se ha pronunciado sobre los rumores, y ha expuesto lo que significaría para ellos tener a Taylor Swift en su final.

El comisionado de la NFL, Roger Goodell, ha expresado que Taylor Swift es "bienvenida". "Siempre nos encantaría que Taylor actuara", ha contado en el programa Today.

"Tiene un talento muy especial. Y, obviamente, sería bienvenida en cualquier momento", ha admitido Goodell, pero de lo que no ha sido del todo claro el presidente de la NFL es de si esta actuación se estaría gestando ya. Eso sí, ha dejado caer que "es posible" que la actuación esté en proceso.