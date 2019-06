Taylor Swift lanza 'You need to calm down' y anuncia nuevo disco, 'Lover'

Taylor Swift lanza por sorpresa su nuevo single 'You need to calm down' y anuncia nuevo disco, 'Lover', previsto para el 23 de agosto.

Después de presentarnos 'Me!' junto a Brendon Urie (Panic At The Disco!) el pasado mes de abril, Taylor Swift nos sorprende publicando 'You need to calm down'. Este nuevo single está en la misma línea que su predecesor, volviendo a un sonido más alegre y una imagen más blanca y romántica que la de la etapa 'Reputation'.

Y siguiendo este mismo estilo nos presenta la portada de su próximo álbum, 'Lover', que saldrá a la venta el 23 de agosto. En la imagen podemos ver a Taylor en un primer plano mirando hacía abajo y envuelta en un colorido fondo de nubes en tonos pastel, obra de la artista colombiana Valheria Rocha.

En la misma línea colorida nos ha presentado también la portada de 'You need to calm down', en la que aparece de espaldas frente a una especie de camping de roulottes con el pelo recogido y un bikini rosa.

Lo más llamativo de la imagen es que en su espalda podemos ver la serpiente de Reputation de la que parece que salen decenas de mariposas que inundan su espalda. ¿Estamos frente a una nueva era de Taylor?