Taylor Swift reivindica la autoría de 'This Is What You Came For' cantándola en la Fórmula 1

Taylor Swift quiere dejar claro que el éxito de This Is What You Came For de Calvin Harris y Rihanna es también gracias a ella, que escribió la canción junto con el DJ escocés. La cantante ha vuelto a crear polémica y ha versionado el tema durante en su actuación en la Fórmula 1.

Tras la ruptura con Calvin Harris y que su representante hiciera un comunicado explicando que This Is What You Came For también lo había escrito ella, Taylor Swift sigue queriendo dejar claro que también forma parte del éxito de esta canción.

La cantante, que se grabó dándolo todo con su amiga Gigi Hadid mientras sonaba el tema en un desfile de moda, actuó este fin de semana en el Gran Premio de los Estados Unidos en Austin (Texas) y decidió versionar el single de su ex novio. La joven artista interpretó varios de sus éxitos pero el momento más polémico fue cuando se sentó al piano y, versionó This Is What You Came For después de reivindicar su autoría.

¿Y si las comparamos? ¿Quién lo hace mejor? ¿Rihanna o Taylor Swift?