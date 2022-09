Taylor Swift revela qué tres películas inspiran su nuevo disco 'MIDNIGHTS'

Te interesa El vestido de Taylor Swift revoluciona las redes por la indirecta que esconde hacia Kanye West

Taylor Swift está en plena promoción de su corto All Too Well: The Short Film, que presentó en noviembre de 2021 y que se alzó con tres premios en la ceremonia de entrega de los MTV Video Music Awards 2022. Ahora este trabajo le ha llevado al Festival de Cine de Toronto (TIFF), donde ha hablado de qué cineastas han influido en su carrera.

La artista de 32 años se ha referido al mexicano Guillermo del Toro como uno de sus referentes del séptimo arte y ha citado tres películas como fuente de inspiración.

"Guillermo, me encanta su mundo de fantasía y profundidad, recuerdo haber visto dos de sus películas, El espinazo del diablo y El laberinto del fauno, y mi mundo comenzó a ser un cuento de hadas", dijo Swift, que se fijó en otra película de Del Toro, La forma del agua, para el disco Folklore de 2022.

Las tres películas en que fijó para 'MIDNIGHTS'

El cine ha inspirado la carrera de Taylor Swift, cuyo próximo disco MIDNIGHTS tiene tres películas como referencia.

El nuevo trabajo de Swift, que sale a la venta el 21 de octubre, se fija en tres historias desamor:

Kramer contra Kramer (1979)

(1979) Historia de un matrimonio (2019)

(2019) The souvenir (2019)

Las otras películas de Taylor Swift

No solo estos trabajos recientes de la cantante se han servido del cine como fuente de inspiración, la cantante se ha fijado en la gran pantalla para otros anteriores como explicó en Toronto.

Para su disco 1989 se fijó en las películas del director John Hughes (Todo en un día) y para Ever More, en la cinta de Ang Lee Sentido y sensibilidad.

Taylor Swift anunció el lanzamiento de su nuevo disco en los MTV VMAs y al terminar la ceremonia compartió la portada con sus seguidores.