Abraham Mateo desata la euforia tras su increíble actuación en Eurovisión Junior 2024: "Ojalá nos representase en Eurovisión algún día"

Es indiscutible que Abraham Mateo conquistó a los espectadores de Eurovisión Junior 2024. El artista gaditano demostró su calidad vocal así como su dominio del baile el pasado 16 de noviembre en el escenario de la Caja Mágica. Aquella noche nuestro país, hizo historia acogiendo un evento eurovisivo por primera vez en 55 años.

La guinda de este certamen vino de la mano de Abraham Mateo con una actuación redonda. Con un comienzo a capela, el artista de Señorita comenzaba su actuación con Maniac, canción de Michael Sembello que posteriormente el intérprete de Clavaito adaptaría al castellano con un sonido más actual.

Con una escenografía cuidada al milímetro con una lluvia artificial inicial y un enorme coro, Abraham Mateo traería uno de sus mejores directos. Cinco minutos de puro show in crecendo con el que el cantante de Loco enamoradodejó el pabellón bien alto. Todo ello gracias a la dirección artística de Alex Manga y a un cuerpo de baile coordinado a la perfección.

Las redes no han tardado en hacerse eco de su actuación, avalando toda la versatilidad del artista de Quiero decirte sobre el escenario. Sin ir más lejos, ha sido la propia Ana Mena quien ha definido al artista como una "estrella", a lo que al intérprete de Tienes Que Saber mostró su cariño a la de Estepona diciéndole que venían"de la misma escuela". Recordemos que ambos artistas coincidieron en sus inicios cuando Abraham y Ana dieron sus primeros pasos en el escenario en el programa de Menuda Noche de Juan Y Medio.

Los eurofans han elogiado la destreza del artista tras su actuación." Esto que ha hecho Abraham Mateo es una brutalidad vocal (...) ¿Soy el único que le ve representando a España en Eurovisión?, "Merece mucho más reconocimiento del que tiene y ojalá nos representase en Eurovisión algún día", " el mejor artista español sin ninguna duda" son algunos de los múltiples comentarios que piden que el cantante acuda al festival abanderando a nuestro país.

Eurovisión, ¿en los planes de Abraham Mateo?

Aunque sean muchas las voces que reclaman que el intérprete de Bailarina sea el perfil ideal para el festival, lo cierto es que el certamen no es una opción para el cantante, al menos, de momento. Fue Javier de Hoyos quien le preguntó, en este mes de noviembre, en antena acerca de esta posibilidad a lo que Abraham respondió diciendo: "Eurovisión no está en mis planes. Estoy muy enfocado en mi carrera", aclaraba.

No obstante, el artista ha estado muy presente en el universo eurovisivo tanto de directa como indirectamente. En la última edición del Benidorm Fest, Abraham fue invitado para cantar junto a Vicco, uno de los grandes iconos del festival alicantino.

De hecho, el año pasado, su hermano, Tony Mateo (miembro del dúo Lérica) se presentó al Benidorm Fest, aunque finalmente no pasó a la final. Tras aquello, Abraham Mateo matizó sus declaraciones acerca de su negativa a acudir al certamen afirmando que el certamen estaba "muy sectorizado". "Mucha gente puede pensar que como, sería lo normal, que como su hermano no ha pasado, pues ya no se va a presentar nunca" comenzaba diciendo al periodista Adolfo Rodríguez

"Pienso que tengo una visión diferente a lo que la gente quiere llevar al festival a representar a España en Eurovisión, lo veo en varios casos, externos a por ejemplo lo de Lérica (...) se quedó mucha gente que para mí eran merecedores pasar mínimo a la final y no pasaron, a lo mejor soy yo el que está equivocado. Me gustaría dejarle ese lugar a otra persona porque yo no me veo participando en ese festival. Siento que no está hecho para mí", concluía.