The Weeknd suma a Ariana Grande para el remix de 'Die for you'

The Weeknd está de estreno, aunque esta vez no lo hace solo. El canadiense ha lanzado el remix de Die for you junto a Ariana Grande. Esta noticia supone una sorpresa para los fans de la intérprete de Problem, ya que llevaba varios meses alejada de la música y no parecía que fuera a salir de este 'retiro'.

Este tema forma parte de Starboy, un disco que sacó en 2016. Parece que The Weeknd tiene especial cariño a este tema. En 2021, coincidiendo con si quinto aniversario, le otorgó el videoclip que no hizo vio la luz dentro del álbum. Ahora, siete años después, vuelve a darle una nueva vida junto a Ariana.

Lo anunciaron hace días en redes sociales con un vídeo en el que se veía a la artista en el estudio de grabación algunos versos de la canción, lo que ha hecho presuponer que se tratará de un remix para darle una nueva vida a la canción.

"Escribí y grabé un verso para mi amigo después de estar 14 horas de rodaje en el set. Esta pequeña excepción merecía la pena hacerse", ha escrito Ariana junto al vídeo publicado originalmente en TikTok.

Todos los trabajos de The Weeknd y Ariana Grande

Estos artistas se conocen mucho y saben perfectamente que pueden trabajar juntos sin problemas y que el resultado siempre es exitoso. La primera canción que sacaron juntos fue Love me harder, que forma parte del disco My everything (2014) de la intérprete de 7 rings.

La segunda vez fue en 2020 para el remix de Off the table del disco Positions, también de ella, y finalmente con Save your tears (2020). En este caso sí era un tema del canadiense en el que ella se sumó.

No es la primera vez que Ariana Grande y The Weeknd colaboran juntos, aunque visto las evidencias, nada asegura que no lo hagan en una quinta ocasión. ¿Te gustaría?