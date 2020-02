El escenario del O2 Arena recibía la 40 Edición de los Brit Awards , que hemos visto evolucionar en las últimas ediciones, con una fuerte apuesta por el rap o el pop de cantantes como Lewis Capaldi , que junto a Dave , han sido los triunfadores de una gala, pero lo han sido los únicos. Además, Billie Eilish , ganadora del premio a Mejor Artista Femenina Internacional ha interpretado en primicia ' No Time To Die ', su tema para James Bond .

El premio a la Mejor Canción para los Brit Awards 2020, se lo ha llevado Lewis Capaldi, por 'Someone You Loved' que también cosechaba el de Mejor Artista Revelación, con una interesante demostración de ego: "Muchas gracias, nos vemos en un rato" (poco después volvió a subir para recoger el de Mejor Canción).

Por su parte, el Psychodrama de Dave se llevaba el premio al Mejor Álbum del Año:

Pero no han sido los únicos premiados. Por sorpresivo que parezca en Los Brit, nombres como el de Mabel o Stormzy, también han sonado desde el atril, haciéndose con los premios a mejores solistas, mientras que en el panorama internacional, lo hacían Billie Eilish y Tyler the Creator.

Al recoger el premio de la mano de Mel C, y tras interpretar 'No Time To Die' (puedes la actuación ver más abajo), Eilish, rompió a llorar: "Cuando estaba en el escenario me han entrado ganas de llorar, pero no lo he hecho. Así que voy a llorar ahora".

Si algo caracteriza al publico británico, es la riqueza de matices en lo que se refiere al gusto musical, y los cambios en los diferentes estilos que consumen, que rápidamente tienen su reflejo en las radios especializadas del país, que poseen una fuerza envidiable y una sorprendente capacidad de adaptación a estas nuevas corrientes. Tal vez ahí resida su potencia y capacidad para atraer y conservar a la audiencia más joven. En cualquier caso, como vemos en esta 40 edición, los Brit Awards no podían permanecer más tiempo al margen de estos cambios de tendencia.

LAS ACTUACIONES DE LOS BRIT 2020

Así, hemos podido ver cómo Mabel abría el apartado de actuaciones de los #Brit2020 con 'Don't Call Me Up', en una colorida puesta en escena, llena de pupitres:

Pero los gritos y vítores del público se los llevó Lewis Capaldi, con su interpretación del éxito 'Someone You Loved', por el que ha recibido el premio a Mejor Canción del Año y, poco después de bajarse del escenario, el de Mejor Artista Revelación:

Por su parte, Harry Styles, luciendo uno de sus llamativos y tan característicos looks, interpretó su poderosa 'Falling', con una puesta en escena minimalista, y dando la espalda a todo un lateral del O2 Arena:

Styles estaba nominado a Mejor Artista Masculino del Año y Mejor Álbum del año, aunque no se llevó ninguno de los premios. De hecho, fue el rapero Stormzy, ganador de varios Brit en 2017 y 2018, quién levantó el galardón a Mejor Artista Masculino:

BILLIE EILISH CANTA 'NO TIME TO DIE', TEMA PARA JAMES BOND

El presentador de la gala Jack Whitehall, anunció la noticia bomba de la noche (con perdón de los premiados): la actuación en primicia de Billie Eilish, interpretando el tema 'No Time To Die' de la nueva entrega de James Bond, un tema que para muchos huele ya a Oscar.

El compositor Hans Zimmer y el que fuera guitarrista de The Smiths, Johnny Marr, acompañaron a Billie Eilish durante su actuación intimista, marcada por ese vibrato único de su melancólica y potente voz, en la que la cantante estuvo a punto de romper a llorar, como reconoció antes de hacerlo al recoger el premio a Mejor Artista Femenina Internacional:

La joven ganadora de cinco Grammy, regaló el mejor momento de la gala. En tono de broma el presentador de la gala, Whitehall, la define como la "única persona en el mundo en hacer parecer a Greta Thurnberg vaga".

Stormzy, junto a Burna Boy, conquistaron la noche gracias a su poderoso y reivindicativo rap antes de entregar los dos últimos premios. Otras de las actuaciones destacadas fueron las de Lizzo, Celeste o Dave, ganador del premio al Mejor Álbum del Año, que interpretó al piano su tema 'Black':

El broche de oro para los nostálgicos, lo pusieron Rod Stewart y Ronnie Wood, pero ya pocos recuerdan el brillo de las viejas glorias, y una buena parte del público abandonaba el O2 Arena durante su actuación.

LISTA COMPLETA DE LOS GANADORES DE LOS BRIT AWARDS

Mejor Artista Solista Masculino:

Dave

Harry Styles

Lewis Capaldi

Michael Kiwanuka

🏆 Stormzy – GANADOR

Mejor Artista Solista Femenina:

Charli XCX

FKA Twigs

Freya Ridings

🏆 Mabel – GANADORA

Mahalia

Mejor Artista Revelación:

Aitch

Dave

🏆 Lewis Capaldi – GANADOR

Mabel

Sam Fender

Mejor Artista Femenina Internacional:

Ariana Grande

🏆 Billie Eilish – GANADORA

Camila Cabello

Lana Del Rey

Lizzo

Mejor Artista Masculino Internacional:

Bruce Springsteen

Burna Boy

Dermot Kennedy

Post Malone

🏆 Tyler the Creator – GANADOR

Mejor Grupo del Año:

Bastille

Bring Me The Horizon

Coldplay

D-Block Europe

🏆 Foals – GANADOR

Mejor Álbum del Año:

🏆 Dave – “Psychodrama” – GANADOR

Harry Styles – “Fine Line”

Lewis Capaldi – “Divinely Uninspired to a Hellish Extent”

Michael Kiwanuka – “Kiwanuka”

Stormzy – “Heavy Is The Head”

Mejor Canción del Año:

AJ Tracey – “Ladbroke Grove”

Calvin Harris & Rag’n’Bone Man – “Giant”

Dave feat. Burna Boy – “Location”

Ed Sheeran & Justin Bieber – “I Don’t Care”

🏆 Lewis Capaldi – “Someone You Loved” – GANADOR

Mabel – “Don’t Call Me Up”

Mark Ronson feat. Miley Cyrus – “Nothing Breaks Like a Heart”

Sam Smith & Normani – “Dancing With A Stranger”

Stormzy – “Vossi Bop”

Tom Walker – “Just You and I”